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北港朝天宮首訪梵蒂岡教宗方濟各 展開跨宗教世紀對話

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮今晚飛往歐洲首訪梵蒂岡，將致贈朝天宮純金媽祖和漢白玉媽祖，作為兩國宗教交流紀念信物。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮今晚飛往歐洲首訪梵蒂岡，將致贈朝天宮純金媽祖和漢白玉媽祖，作為兩國宗教交流紀念信物。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港朝天宮今年逢建廟330週年，為宏揚媽祖救世仁濟精神，繼率團赴日本、美國遶境後，今晚董事長蔡咏鍀將搭機出訪歐洲，首度拜訪梵蒂岡，並將拜會教宗方濟各，展開一場宗教的世紀對話，蔡咏鍀行前受訪時強調，雖來自不同宗教，媽祖和聖母瑪利亞，係為東、西方的聖母，以慈悲著稱，倡導愛與和平，期待透過交流，為台、梵宗教打開全新的里程碑。

北港朝天宮今年適逢建廟330週年，廟方擴大舉辦多項跨國際性的慶典，除廣邀國內各宗教代表舉辦座談會，今年5月由董事長蔡咏鍀率團遠赴美國舊金山、休士頓及，紐約等地展開盛大的遶境，今年7月再度率團赴日本青森縣大間町稻荷神社與「大間天妃媽祖」共同展開平安遶境，受到兩國當地民眾和僑界廣大好評，讓世界看見台灣。

蔡咏鍀今晚更將在天主教輔仁大學校牧林之鼎神父陪同下，將搭機前往歐洲。蔡咏鍀行前受訪時指出，此行將訪行9天，並預計在當地時間的本月25日，拜會梵蒂岡宗教交談部，將與教宗方濟各（Pope Francis），展開一場跨宗教的世紀對話，這也是朝天宮建廟330年以來首訪梵蒂岡。

蔡咏鍀說，天主教長年來在國內開辦許多育幼院、學校或機構，展現西方聖母瑪利亞慈愛精神，被視為東方「天上聖母」的媽祖也有著同樣慈悲濟世的精神，此次訪行不僅僅是「東西方文化相遇」，更象徵不同宗教可以共同追求人類福祉，跳脫文化差異。

所以，他強調，無論來自何方，信仰的力量都可以在「愛與和平」中找到出路，為人類共創生命永續。

蔡咏鍀表示，此行首訪，他只和國內媽祖信仰學者蔡相煇同行，並特別準備朝天宮特製的黃金及漢白玉兩尊媽祖，將送給教宗，作為跨國宗教文化交流的紀念信物，期待未來能有更多的宗教性交流，共為創造世界和平攜手努力。

北港朝天宮今晚飛往歐洲首訪梵蒂岡，將致贈朝天宮純金媽祖和漢白玉媽祖，作為兩國宗教交流紀念信物。圖／本報資料照片
北港朝天宮今晚飛往歐洲首訪梵蒂岡，將致贈朝天宮純金媽祖和漢白玉媽祖，作為兩國宗教交流紀念信物。圖／本報資料照片

北港朝天宮 媽祖 方濟各 梵蒂岡

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