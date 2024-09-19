台南市今年第2次市地重劃區抵費地標售 完成開標

台南市政府地政局19日辦理今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，標售總底價約為1.52億餘元，本次計有12標封參與投標，標出5標共5筆土地，再創佳績，分別由4家公司及1組自然人得標，標售總金額約為1.758億餘元，平均溢價率38.53％。

台南市長黃偉哲表示，本次得標之九份子、仁德市地重劃開發區，皆兼具位處交通要道與週邊生活機能發展成熟等優勢，期盼得標人儘早開發，與市府共同創造宜居樂活之大臺南。

地政局局長陳淑美表示，九份子市地重劃區為台灣第一個低碳示範社區，於100年度獲得環境保護署遴選為低碳城市之高度卓越計畫南區第一名，重劃區內興闢之公兒綠地用地、道路園道、學校等公共設施，除了能提供給民眾日常休閒育樂所需外，中心處的帶狀公園也帶有滯洪功能，可容納14萬立方公尺的滯洪量，可避免重劃區及鄰近社區遭受淹水威脅，九份子已成為本市樂業安居指標性重劃區。

仁德市地重劃區於112年9月完工，榮獲2024國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎，該區位於182市道(中山路)與義林路交叉處，距離仁德交流道約5分鐘車程，交通便捷，重劃工程開闢義林七街銜接至義林路，有效改善地區道路系統，提升服務品質、增加仁德發展所需之住宅用地供給，帶動人口進駐，新豐區未來發展指日可待。

地政局局長陳淑美表示，本次投標者多為在地自然人及公司得標，九份子因附近公設完竣，4筆土地各吸引10組人馬競標，其中國安段1539-4地號，因面積較小、競標激烈，溢價率為本次最高的73.02%。