快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

台南市今年第2次市地重劃區抵費地標售 完成開標

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市安南區九份子重劃區是房市熱區，一筆110坪市有地，以每坪單價35萬賣出，溢價率73.02%。圖／南市地政局提供
台南市安南區九份子重劃區是房市熱區，一筆110坪市有地，以每坪單價35萬賣出，溢價率73.02%。圖／南市地政局提供

台南市政府地政局19日辦理今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，標售總底價約為1.52億餘元，本次計有12標封參與投標，標出5標共5筆土地，再創佳績，分別由4家公司及1組自然人得標，標售總金額約為1.758億餘元，平均溢價率38.53％。

台南市長黃偉哲表示，本次得標之九份子、仁德市地重劃開發區，皆兼具位處交通要道與週邊生活機能發展成熟等優勢，期盼得標人儘早開發，與市府共同創造宜居樂活之大臺南。

地政局局長陳淑美表示，九份子市地重劃區為台灣第一個低碳示範社區，於100年度獲得環境保護署遴選為低碳城市之高度卓越計畫南區第一名，重劃區內興闢之公兒綠地用地、道路園道、學校等公共設施，除了能提供給民眾日常休閒育樂所需外，中心處的帶狀公園也帶有滯洪功能，可容納14萬立方公尺的滯洪量，可避免重劃區及鄰近社區遭受淹水威脅，九份子已成為本市樂業安居指標性重劃區。

仁德市地重劃區於112年9月完工，榮獲2024國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎，該區位於182市道(中山路)與義林路交叉處，距離仁德交流道約5分鐘車程，交通便捷，重劃工程開闢義林七街銜接至義林路，有效改善地區道路系統，提升服務品質、增加仁德發展所需之住宅用地供給，帶動人口進駐，新豐區未來發展指日可待。

地政局局長陳淑美表示，本次投標者多為在地自然人及公司得標，九份子因附近公設完竣，4筆土地各吸引10組人馬競標，其中國安段1539-4地號，因面積較小、競標激烈，溢價率為本次最高的73.02%。

九份 重劃區

延伸閱讀

桃園屋主賺翻了！八大重劃區最少轉手獲利約325萬 這區平均海削540萬

台南市地重劃區抵費地標售 九份子房市熱區競爭激烈多家搶標

汎德永業以12.16億餘元 標下台中市13期抵費地「地王」

台南仁德公有市場耐震係數低 補強工程遭攤商抗議延宕

相關新聞

北港朝天宮首訪梵蒂岡教宗方濟各 展開跨宗教世紀對話

雲林縣北港朝天宮今年逢建廟330週年，為宏揚媽祖救世仁濟精神，繼率團赴日本、美國遶境後，今晚董事長蔡咏鍀將搭機出訪歐洲，...

六都最低…奪巴黎帕運銀牌台南獎助金3萬 教練嘆：盼政府多關愛

「一樣奪牌兩樣情」，台南子弟程銘志在巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級勇奪銀牌，但相較於其他選手回鄉風光領取獎助金，台南市...

台南市地重劃區抵費地標售 九份子房市熱區競爭激烈多家搶標

台南市政府地政局今天辦理今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，標售總底價1.52億餘元，有12標參與，標出5標5...

南市垃圾車又老又舊「未修好就上路」？ 黃偉哲允明年增預算

台南市垃圾車、資源回收車平均車齡逾10年以上，老舊易故障，每年維修費近千萬元，甚至還沒修好就要上路，造成一再進場讓車輛不...

萡子寮漁港去年中秋大潮淹慘了 今年築高牆首戰驚險過關

進入中秋天文大海潮，氣象署預測今天潮位最大，海水倒灌來勢洶洶，去年萡子寮漁港遭受20年來最嚴重海水倒灌，整個港區被淹沒陰...

南市慰安婦銅像拆了！藍議員要市府安置 黃偉哲回應了

全台唯一一座慰安婦紀念銅像設於台南市中西區忠義路、中正路口，昨晚拆除了。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示，目前先將銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。