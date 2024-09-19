六都最低…奪巴黎帕運銀牌台南獎助金3萬 教練嘆：盼政府多關愛

「一樣奪牌兩樣情」，台南子弟程銘志在巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級勇奪銀牌，但相較於其他選手回鄉風光領取獎助金，台南市政府提供銀牌獎助金卻僅3萬元，相較台中60萬不僅差了20倍，更是六都最低，讓程銘志的教練林佳蓉不禁感嘆，希望市府能多多關懷帕運選手；立委陳亭妃、市議員陳怡珍今下午也與程銘志相見歡，並致贈紅包表達鼓勵。

陳亭妃表示，台南過去是23連霸的桌球王國，更是全國桌球重鎮，但選手好不容易獲得代表權，在巴黎帕運奪牌、為國爭光，但賽後獲得南市府提供的獎助金，卻是六都最低，讓選手及教練在感受上難免落寞，會要求相關單位盡速檢討，相信政府對選手「鼓勵、被重視的感覺」，比任何事情都重要。

陳怡珍指出，台南2年前正式成立體育局，許多選手好不容易能為台南、為台灣在國際賽上爭取獎牌、贏得好成績，但沒想到市府體育局在比賽期間對選手的協助關懷、賽後體育獎金等，尤其是身障選手權益和福利，竟相較其他縣市矮人一截，今趁開議第1天，已要求體育局務必好好檢討獎金制度、照顧選手。

林佳蓉受訪時說，程銘志連續3屆獲得帕運參賽資格，8年前獲得鍍銀榮耀後，走過2020年東京帕運失利低潮，今年以世界排名第2的優秀成績，成功獲得巴黎帕運資格，更拿下銀牌佳績，但卻從上屆東京帕運後，就沒感受到南市府體育局對運動員的重視，此次比賽期間也看不到在地政府的支持，相較其他縣市選手能備受關懷，心情感受上真的有差。

不過，林佳蓉非常感謝台南市桌球委員會的多位教練及國訓中心等各界的協助與支持，她認為，每一位運動員成功的背後，都不能抹滅教練的辛苦，未來希望國家、地方政府對體育相關政策能進一步提升，同時要好好照顧運動員，才能讓運動員繼續為國家發光發熱。程銘志也強調，優秀的身障選手越來越多，希望能夠透過此次2024巴黎帕運榮獲銀牌的機會，為身障權益發聲。