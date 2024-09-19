台南市地重劃區抵費地標售 九份子房市熱區競爭激烈多家搶標

台南市政府地政局今天辦理今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，標售總底價1.52億餘元，有12標參與，標出5標5筆土地，分別由4家公司及1自然人得標，金額1.758億餘元，平均溢價率38.53％。其中最搶手的九份子重劃區，有筆土地4人搶標，溢價率73.02%。

市長黃偉哲也表示，此次得標的九份子、仁德市地重劃開發區，位處兼具交通要道與週邊生活機能發展成熟等優勢，期盼得標人盡早開發，與市府共同創造宜居樂活大台南。

地政局長陳淑美表示，此次投標多為在地民眾及公司得標，九份子因附近公設完竣，4筆土地各吸引10組人馬競標。其中國安段1539-4地號，面積約110坪，競標相當激烈，以每坪單價35萬元賣出，溢價率73.02%，也是此次標售最高。

房仲業者認為，1539-4地號面積不大，適合蓋高級別墅，出現4組競標，競爭相當激烈；同一區另筆售價次高為每坪單價30.5萬，也看出九份子重劃區房市仍熱。

另仁德市地重劃區臨中山路一筆137坪土地，以每坪約52.7萬賣出，此處位182線市道，未來捷運藍線延伸線，具發展潛力，相關清冊請見台南市政府地政局網站。