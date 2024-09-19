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台南市地重劃區抵費地標售 九份子房市熱區競爭激烈多家搶標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區九份子重劃區是房市熱區，一筆110坪市有地，以每坪單價35萬賣出，溢價率73.02%。圖／南市地政局提供
台南市安南區九份子重劃區是房市熱區，一筆110坪市有地，以每坪單價35萬賣出，溢價率73.02%。圖／南市地政局提供

台南市政府地政局今天辦理今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，標售總底價1.52億餘元，有12標參與，標出5標5筆土地，分別由4家公司及1自然人得標，金額1.758億餘元，平均溢價率38.53％。其中最搶手的九份重劃區，有筆土地4人搶標，溢價率73.02%。

市長黃偉哲也表示，此次得標的九份子、仁德市地重劃開發區，位處兼具交通要道與週邊生活機能發展成熟等優勢，期盼得標人盡早開發，與市府共同創造宜居樂活大台南。

地政局長陳淑美表示，此次投標多為在地民眾及公司得標，九份子因附近公設完竣，4筆土地各吸引10組人馬競標。其中國安段1539-4地號，面積約110坪，競標相當激烈，以每坪單價35萬元賣出，溢價率73.02%，也是此次標售最高。

房仲業者認為，1539-4地號面積不大，適合蓋高級別墅，出現4組競標，競爭相當激烈；同一區另筆售價次高為每坪單價30.5萬，也看出九份子重劃區房市仍熱。

另仁德市地重劃區臨中山路一筆137坪土地，以每坪約52.7萬賣出，此處位182線市道，未來捷運藍線延伸線，具發展潛力，相關清冊請見台南市政府地政局網站。

地政局表示，標售收入將優先償還市府先行代墊開發所需工程費用及貸款利息，未來標售若有盈餘，盈餘將挹注公共建設，提升當地市民生活品質。此次標售區位優越，期盼得標人善用土地資源，依土地使用管制規定規畫優質建設，與市府共同帶動發展。

台南市地政局今天標售市地重劃抵費地，位在仁德區中山路137坪土地，以每坪單價52.7萬售出。圖／南市地政局提供
台南市地政局今天標售市地重劃抵費地，位在仁德區中山路137坪土地，以每坪單價52.7萬售出。圖／南市地政局提供

九份 台南 房仲業 重劃區

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