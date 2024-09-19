南市垃圾車又老又舊「未修好就上路」？ 黃偉哲允明年增預算

台南市垃圾車、資源回收車平均車齡逾10年以上，老舊易故障，每年維修費近千萬元，甚至還沒修好就要上路，造成一再進場讓車輛不足更嚴重，多位議員指有民眾為了倒垃圾要等半小時，導致民怨，要求盡速編列預算解決缺車問題，環保局表示今年爭取1.7億新購32輛垃圾車、40輛資收車，市長黃偉哲也允諾會動用二備金及在明年總預算增加汰換速度。

台南市目前垃圾車430輛、資源回收車366輛，環保局統計，全市垃圾車與資收車的車齡多數逾10年，環境部車輛汰換標準為垃圾車車齡15年以上或行駛里程數達25萬公里；資源回收車車齡逾15年且行駛里程數達12萬公里，台南今年需汰換的垃圾車就有48輛、資源回收車50輛，但僅能逐步汰換，無法一次到位。

環保局坦言，垃圾車因高齡加上天天操，常出狀況，往年維修採價格標，卻面臨維修價格偏低，導致車子受限維修金額，沒全面修好就出廠，往往修好2、3周又故障，今年改變招標方式，維修廠商須徹底檢查完車況才能讓車出廠，但相對維修費也提高，今年缺口達700萬，明年將增編400萬。

包括蔡蘇秋金、沈家鳳等議員都關切選區垃圾車老舊要換新，林燕祝更批說，永康今年要汰換2輛垃圾車，還要補4輛資源回收車，大樓越蓋越多也需要更多子母車，環保局該改變作法不是一再編列維修經費，而是要設法補足車輛，否則永康人口越來越多 ，有民眾在門口等半小時垃圾車和資源車才來，服務處抱怨電話接不完。

黃偉哲表示，市府會針對已毀壞、不堪使用及常需修理的垃圾車進行盤點檢視，後續將不分區域，編列經費盡速進行汰換。

環保局長許仁澤表示，目前在中央補助下，平均每年汰換20輛垃圾車、18輛回收車，仍無法汰換的車就繼續使用，近5年迄已汰換100輛垃圾車、62輛資源回收車，但汰換速度還是不及車子老舊速度，今年獲環境部補助，明年將新購21輛垃圾車、16輛資源回收車，市府也會同步規畫，自行編列預算購置新車。