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萡子寮漁港去年中秋大潮淹慘了 今年築高牆首戰驚險過關

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今逢中秋天文大海潮，雲林萡子寮漁港潮位仍滿過港岸，但被新建的擋水牆阻隔，並未入侵內陸，鄰近養殖區不再淹水。記者蔡維斌／攝影
今逢中秋天文大海潮，雲林萡子寮漁港潮位仍滿過港岸，但被新建的擋水牆阻隔，並未入侵內陸，鄰近養殖區不再淹水。記者蔡維斌／攝影

進入中秋天文大海潮，氣象署預測今天潮位最大，海水倒灌來勢洶洶，去年萡子寮漁港遭受20年來最嚴重海水倒灌，整個港區被淹沒陰影猶存，雲林縣府積極趕工沿著港域加高擋水牆「首戰成功」，海水雖已達滿潮位，但並未入侵，漁民有感，但縣府仍不敢掉以輕心，未來兩天仍將加強防範。

雲林縣萡子寮漁港去年8、9月「超級藍月」出現近20年來最嚴重的海水倒灌，天文大海潮帶來高達2.59公尺的潮位，走高於防潮閘高度，致大量海水漫過漁港堤岸直趨內陸，使鄰近村落岌岌可危，一度警戒遷村，為避免慘況重演，雲林縣府獲漁業署補助的漁港防潮牆應急工程仍積極施工中，工程尚未完成，今年中秋大海潮又來襲。

縣府指出，今年5月起進行漁港防潮牆應急工程，分布在漁港東、南、北側防潮牆提高至3公尺，全長約1公里，上月完工。但今天起3天進入天文大潮，據氣象署潮汐預報，潮位將達2.1至2.23公尺，是防潮牆完成後，首次面臨天文大潮。

今中午11點30分起海水開始上漲，沒多久就迅速淹沒過漁港堤岸，所幸被防潮牆擋下，海水未再淹至道路。許多在場守候的民眾開心說「總算不淹了」，不過防護港域的擋水板仍有少量海水滲出，且有部分靠近港岸的道路會滲水，希望相關單位能盡速解決。

縣府水利處水利工程科長羅士閔表示，今天測得最高潮位為2.07公尺，防潮牆發揮阻擋效果，民眾所指的擋水板問題，因在進行活動閘門工程，難免會有海水溢滲，已用沙包補滿缺口擋水，將會趕在今年底前完工，並對路面滲水也將一併解決，並隨時掌握海水漲潮情況。

雲林縣萡子寮漁港的週邊道路出現滲水情況，民眾希望水利單位設法解決。記者蔡維斌／攝影
雲林縣萡子寮漁港的週邊道路出現滲水情況，民眾希望水利單位設法解決。記者蔡維斌／攝影
今逢中秋天文大海潮，雲林萡子寮漁港潮位仍滿過港岸，但被新建的擋水牆阻隔，並未入侵內陸，鄰近養殖區不再淹水。記者蔡維斌／攝影
今逢中秋天文大海潮，雲林萡子寮漁港潮位仍滿過港岸，但被新建的擋水牆阻隔，並未入侵內陸，鄰近養殖區不再淹水。記者蔡維斌／攝影
適逢中秋天文大海潮，雲林縣萡子寮港擋水牆發揮功能，只少數港岸滲水，但無大礙。記者蔡維斌／攝影
適逢中秋天文大海潮，雲林縣萡子寮港擋水牆發揮功能，只少數港岸滲水，但無大礙。記者蔡維斌／攝影

中秋 超級藍月 雲林

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