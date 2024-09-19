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南市慰安婦銅像拆了！藍議員要市府安置 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝要求市長黃偉哲安置慰安婦銅像。記者吳淑玲／翻攝
國民黨台南市議員蔡育輝要求市長黃偉哲安置慰安婦銅像。記者吳淑玲／翻攝

全台唯一一座慰安婦紀念銅像設於台南市中西區忠義路、中正路口，昨晚拆除了。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示，目前先將銅像移除安置於倉庫存放。國民黨議員蔡育輝今天在議會關切，要求南市府能提供綠地安置銅像，市長黃偉哲回應，譴責慰安婦事件，但慰安婦銅像是私人設置，和市府要不要接受是兩回事

慰安婦銅像所在地原為國民黨台南市黨部土地，2018年由謝龍介協助台南市慰安婦人權平等促進協會募款設立，每年814國際慰安婦紀念日也會於此舉辦相關活動。

因國民黨積欠黨工退休金，國民黨台南市黨部先前遭法院拍賣，新地主同意銅像土地使用到今年，由於時間已到期，已於昨晚拆除，暫時將阿嬤銅像移除安置倉庫。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，族群應該融合，應該要有包容的心，廣納各族群的聲音，市府要重視，讓這段歷史還是留下來，盼市府提供綠地安置，如果沒有財源，經費他願意自籌。

市府則表示，慰安婦銅像屬於私人財產。政府依法行政，有關私人財產之安置處，決定權責屬於「產權所有人」，市府予以尊重。

慰安婦銅像原設在國民黨台南市黨部原址，因土地被拍賣，昨晚已移走。圖／讀者提供
慰安婦銅像原設在國民黨台南市黨部原址，因土地被拍賣，昨晚已移走。圖／讀者提供
慰安婦銅像原設在國民黨台南市黨部原址。圖／市議員蔡育輝提供
慰安婦銅像原設在國民黨台南市黨部原址。圖／市議員蔡育輝提供

台南 國民黨 慰安婦 黃偉哲

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