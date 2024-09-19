服役20年夫妻為孩子退伍 職訓學新技能創造人生第二春

陸軍服役20餘年的林毓棟、鍾惠如夫妻為照顧年幼孩子，毅然退伍參加職訓課程。林毓棟經840小時訓練，從創意設計門外漢到取得印前製程乙級證照，開設「鳥玩藝創意行銷」設計坊，在新事業中找到工作價值及成就感。學習烘焙的鍾惠如決定跟著另一半創業，一同開啟人生新歷程。

林毓棟表示，國小畢業即進入中正預校就讀，人生上半場整整30年都在軍中，下部隊後更是兩三年就要輪調，地點遍及全台，常因要務在身、錯過許多與父母相處時光，婚後有小孩後加深退役想法，與太太討論後決定投身職場，經退輔會協助與太太先後報名勞動力發展署雲嘉南分署職訓課程。

林毓棟表示，退伍剛好遇到AI話題延燒，AI創圖更是文創趨勢，便報名雲嘉南分署的「創意商品網路行銷班」，老師郭文軒理論及機器實作教導，讓他短時間就上手美編軟體及機台，更在訓期結束前就打算創業，開始添購設備在假日接案及客製化販售，至今已創業半年，訂單量更是穩定攀升，目前仍持續精進製圖技能，深耕文創領域。

「專業技術在手，就不怕沒工作」雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年定期自辦各類職前訓練，參訓不僅免費，符合就保非自願離職者或特定對象身分可申請職訓生活津貼。另為協助15至29歲青年投入國家重點創新產業，符合青年身分且參加政策性課程，受訓期間發給每月8千元學習獎勵金，鼓勵符合身分的民眾參訓就業。

雲嘉南分署今年第四期自辦職前訓練受理報名至10月11日，課程包含電腦數值控制機械、創意家具設計及製作、機械加工與電控檢修、數位圖文傳播科技、在地點心與創意伴手禮等共14個職類、接軌產業趨勢，預計招生名額318個，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網了解，或電洽06-6985945轉1099。