快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

聽新聞
0:00 / 0:00

金石志凌盃全國桌球錦標賽開打 奧運銅牌得主鄭怡靜與黃敏惠開球

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠（右）與奧運桌球銅牌得主鄭怡靜（左）同組開球。記者魯永明／攝影
2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠（右）與奧運桌球銅牌得主鄭怡靜（左）同組開球。記者魯永明／攝影

2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜一同開球，黃敏惠與鄭怡靜同組，與黃冠智及1位小選手互打，有來有往，獲來賓熱烈掌聲。

比賽由金石建設主辦，嘉市府支持。為期5天比賽吸引來自全國各地的國小團體、社會男女混合團體及大專校友團體一般組等多組選手參加，熱鬧滾滾。

比賽安排黃敏惠、第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜開球。黃冠智嘉義人、曾是優秀桌球選手，後來轉行進入演藝圈榮獲金鐘獎。今年主演的迷你劇「華麗計程車行」，劇情取材自嘉義當地的文化，展現對故鄉的深厚情感。

鄭怡靜分享自己桌球運動努力與堅持，鼓勵年輕選手追求夢想，賽會在3位來賓開球下拉開序幕。黃敏惠感謝贊助廠商一起推廣桌球運動，履行企業社會責任，感謝金石建設總經理柯建利推廣桌球運動，市府將持續與民間攜手，推動桌球成為台灣國球。

這次賽事獎金高達百萬元，賽事為期5天，透過激烈的比賽與技術交流，期望為嘉義市的桌球風氣注入更多活力與希望。教育處長郭添財說，金石乒乓球館2年前與南興國中籌辦南興盃桌球賽，今年擴大為全國年終賽的金石志凌盃，比賽促進選手技術交流，為選手提供展現苦練成果的舞台，提升台灣桌球技術。

2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜等來賓合影。記者魯永明／攝影
2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜等來賓合影。記者魯永明／攝影
2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜一同開球，黃敏惠與鄭怡靜同組，與黃冠智及1位小選手互打。記者魯永明／攝影
2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜一同開球，黃敏惠與鄭怡靜同組，與黃冠智及1位小選手互打。記者魯永明／攝影

嘉義 運動 鄭怡靜 黃敏惠

延伸閱讀

影／師鐸獎得主鍾孟璋受獎...學生驚喜現身 師生情黃敏惠感動大讚

諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出

桌球／4局拍下泰將 鄭怡靜WTT澳門冠軍賽闖8強

桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜台灣內戰淘汰簡彤娟晉16強

相關新聞

南市停徵電影、演唱會等娛樂稅？黃偉哲表態「這一點」是考量

行政院院會19日將通過財政部所提「娛樂稅法」部分條文修正草案，開放地方政府可停徵演唱會、電影等藝文項目娛樂稅。台南市長黃...

金石志凌盃全國桌球錦標賽開打 奧運銅牌得主鄭怡靜與黃敏惠開球

2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧...

台南仁德公有市場耐震係數低 補強工程遭攤商抗議延宕

台南市仁德公有市場原訂明天開始耐震補強；但廠商質疑事先不知道、生意會做不下去，市府昨開公聽會雙方沒交集。市府市場處今天表...

地政詐騙出新招要求驗證民眾個資 南市出招提醒

台南市地政機關最近常接獲民眾詢問，有自稱地政事務所主管來電，以申請登記案件或謄本資料等為理由，要求驗證個人身分資料，事後...

環潭公路臭水溝宣洩不及溢流仁義潭 公所：派員清理

受到午後大雷雨影響，使得嘉義縣仁義潭水庫旁環潭公路排水溝渠常宣洩不及溢出路面，甚至流進仁義潭，民眾擔憂長此下去影響大嘉義...

用路人注意！配合施工 往台南市圖永康東橋7路單行管制近3個月

台南市政府水利局為改善永康區中山南路淹水問題，辦理「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，預計從9月25日至11月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。