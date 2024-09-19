金石志凌盃全國桌球錦標賽開打 奧運銅牌得主鄭怡靜與黃敏惠開球

2024年第7屆「金石志凌盃」全國桌球錦標賽，上午在嘉義市南興國中開打，市長黃敏惠與第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜一同開球，黃敏惠與鄭怡靜同組，與黃冠智及1位小選手互打，有來有往，獲來賓熱烈掌聲。

比賽由金石建設主辦，嘉市府支持。為期5天比賽吸引來自全國各地的國小團體、社會男女混合團體及大專校友團體一般組等多組選手參加，熱鬧滾滾。

比賽安排黃敏惠、第57屆金鐘獎男配角獎得主黃冠智、奧運桌球銅牌得主鄭怡靜開球。黃冠智嘉義人、曾是優秀桌球選手，後來轉行進入演藝圈榮獲金鐘獎。今年主演的迷你劇「華麗計程車行」，劇情取材自嘉義當地的文化，展現對故鄉的深厚情感。

鄭怡靜分享自己桌球運動努力與堅持，鼓勵年輕選手追求夢想，賽會在3位來賓開球下拉開序幕。黃敏惠感謝贊助廠商一起推廣桌球運動，履行企業社會責任，感謝金石建設總經理柯建利推廣桌球運動，市府將持續與民間攜手，推動桌球成為台灣國球。

這次賽事獎金高達百萬元，賽事為期5天，透過激烈的比賽與技術交流，期望為嘉義市的桌球風氣注入更多活力與希望。教育處長郭添財說，金石乒乓球館2年前與南興國中籌辦南興盃桌球賽，今年擴大為全國年終賽的金石志凌盃，比賽促進選手技術交流，為選手提供展現苦練成果的舞台，提升台灣桌球技術。