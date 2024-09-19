台南仁德公有市場耐震係數低 補強工程遭攤商抗議延宕
台南市仁德公有市場原訂明天開始耐震補強；但廠商質疑事先不知道、生意會做不下去，市府昨開公聽會雙方沒交集。市府市場處今天表示，明天暫停開工，但安全第一還是希望盡快施工，下周再召集攤商協調。在地市議員陳皇宇表示，雖市場建築沒有受損，但強震來時可能無法承受，建議市府提出補償措施，鼓勵攤商配合。
台南市仁德公有零售市場每天人潮進出，但921大地震時震毀許多「符合當時耐震係數」的建物，地震後耐震係數依照各地地震風險狀況提高，公有建築物也陸續補強。因仁德公有市場建築物耐震係數只有法定安全標準的一半，市府規畫明天開始補強工程，卻傳出因事先未溝通，多數攤商都不知道。
攤商質疑，整個工期至少4個月，也沒有事先溝通規畫配套，可能施工到過年前，營業黃金期沒生意會讓市場崩盤，這不是說減少租金就能解決，未來4個月收入可能直接腰斬，他們根本沒辦法生活，當然群起抗議。
市場自治會會長沈秀惠表示，目前仁德市場並無肉眼可見建物水泥剝落、鋼筋裸露等結構問題，不懂為何堅持一定要做補強工程？
市場處表示，仁德公有市場確實外觀沒有任何受損的跡象，但檢測建物耐震係數只有0.4，是現行耐震係數0.8的一半，建築相對脆弱有需要補強，希望能夠提出可以套措施例如暫時轉移到空置攤位，並加快工期，下周再協調攤商配合。
市議員陳皇宇表示，從921地震後公有建築物耐震係數定期測試，耐震不足的就要補強，維護安全不容忽視。但仁德公有市場土木技師認為建築結構並未受損，是因耐震標準提高才變成需要補強。一般鋼筋水泥建築耐用超過50年，仁德市場啟用才23年，土木技師也認為並沒有立即系補強必要或結構受損疑慮，才會引發攤商質疑。
他說，就算早上停工，下午再施工，仍有噪音及粉塵等干擾，尤其施工到農曆過年影響攤商生計，施工期間攤商租金應減免補償，設法避開春節前營業黃金期。業者的營業損失市府應該評估請合作的團膳業者加強採購減少攤商損失。
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