台南仁德公有市場耐震係數低 補強工程遭攤商抗議延宕

台南市仁德公有市場原訂明天開始耐震補強；但廠商質疑事先不知道、生意會做不下去，市府昨開公聽會雙方沒交集。市府市場處今天表示，明天暫停開工，但安全第一還是希望盡快施工，下周再召集攤商協調。在地市議員陳皇宇表示，雖市場建築沒有受損，但強震來時可能無法承受，建議市府提出補償措施，鼓勵攤商配合。

台南市仁德公有零售市場每天人潮進出，但921大地震時震毀許多「符合當時耐震係數」的建物，地震後耐震係數依照各地地震風險狀況提高，公有建築物也陸續補強。因仁德公有市場建築物耐震係數只有法定安全標準的一半，市府規畫明天開始補強工程，卻傳出因事先未溝通，多數攤商都不知道。

攤商質疑，整個工期至少4個月，也沒有事先溝通規畫配套，可能施工到過年前，營業黃金期沒生意會讓市場崩盤，這不是說減少租金就能解決，未來4個月收入可能直接腰斬，他們根本沒辦法生活，當然群起抗議。

市場自治會會長沈秀惠表示，目前仁德市場並無肉眼可見建物水泥剝落、鋼筋裸露等結構問題，不懂為何堅持一定要做補強工程？

市場處表示，仁德公有市場確實外觀沒有任何受損的跡象，但檢測建物耐震係數只有0.4，是現行耐震係數0.8的一半，建築相對脆弱有需要補強，希望能夠提出可以套措施例如暫時轉移到空置攤位，並加快工期，下周再協調攤商配合。

市議員陳皇宇表示，從921地震後公有建築物耐震係數定期測試，耐震不足的就要補強，維護安全不容忽視。但仁德公有市場土木技師認為建築結構並未受損，是因耐震標準提高才變成需要補強。一般鋼筋水泥建築耐用超過50年，仁德市場啟用才23年，土木技師也認為並沒有立即系補強必要或結構受損疑慮，才會引發攤商質疑。