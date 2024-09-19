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地政詐騙出新招要求驗證民眾個資 南市出招提醒

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
地政詐騙出新招，永康地政事務所利用里長座談會宣導防詐騙。圖／台南地政局提供
地政詐騙出新招，永康地政事務所利用里長座談會宣導防詐騙。圖／台南地政局提供

台南市地政機關最近常接獲民眾詢問，有自稱地政事務所主管來電，以申請登記案件或謄本資料等為理由，要求驗證個人身分資料，事後覺得不合常理，擔心個資外流，才發現疑似被詐騙。地政局提醒，接到類似電話時應提高警覺，不要急於提供任何個人信息，以防受騙。

地政局長陳淑美表示，詐騙手法不斷更新，民眾可辦理「地籍異動即時通」保障不動產財產安全，若接獲假冒公務機關電話時，建議先向地政事務所或相關單位確認，必要時也可撥打「165」專線，多一分查證，就可以減少被詐騙的風險

地政局指出，公務機關不會以電話或簡訊來索取個人資料，所有正式通知均以「書面」為原則。特別是產權移轉登記，義務人須檢附印鑑證明，或使用自然人憑證線上聲明表達辦理登記意思，如進行身分核對，也須攜帶身分證親自到場，絕不會僅以電話核驗身分。

另，要認識正確查詢案件管道，南市府地政局網頁建置「案件辦理查詢」專區(https://myland.tainan.gov.tw/lasi/#/main)或內政部地政司建置「全國地政案件辦理情形查詢」（https://dc.land.moi.gov.tw/）網站皆提供案件處理情形查詢。

若接到不明來電請掛斷電話後，撥打該機關的官方電話核實，確保來電的真實性，謹記「一聽、二掛‧三查證」防詐騙3步驟口訣，保持警覺、謹慎操作，有助於避免詐騙風險及保護個人資訊。地政局也提醒，須小心不明簡訊連結和附件，如收到來自地政機關或相關「地籍異動即時通」的簡訊，內容不會包含任何連結，請不要點擊，也不要下載任何附件，以防電腦或手機感染病毒。此外，地政機關發送簡訊中不會提供電話及手機號碼，如有疑慮，請直接向地政事務所核實信息。

南市永康地政事務所就利用里長座談會時，宣導預防不動產詐騙相關措施，主任徐福成表示，預防不動產詐騙從細節做起，呼籲民眾如接獲不明電話及簡訊要核實信息，勿隨意將自身重要文件交付他人。

個資 詐騙 風險

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