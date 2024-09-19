環潭公路臭水溝宣洩不及溢流仁義潭 公所：派員清理

受到午後大雷雨影響，使得嘉義縣仁義潭水庫旁環潭公路排水溝渠常宣洩不及溢出路面，甚至流進仁義潭，民眾擔憂長此下去影響大嘉義地區民生用水。番路鄉鄉長蕭博勝表示，已向上級爭取經費全面改善側溝排水系統。

張姓讀者反映，上午經過仁義潭環潭公路時聞到一股惡臭，還看到廢水不斷從路旁排水溝蓋溢出，慢慢流向仁義潭水庫大壩；他即向水公司、公所反映，要盡快處理，不然，長期下來影響仁義潭民生用水。