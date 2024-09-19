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用路人注意！配合施工 往台南市圖永康東橋7路單行管制近3個月

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供
配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供

台南市政府水利局為改善永康區中山南路淹水問題，辦理「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，預計從9月25日至11月15日進行中山南路與東橋七路路口施工，因東橋七路路幅寬度有限，故須採單行管制，交通局已將該區域納大台南智慧交通中心監管，呼籲用路人依指示牌面及現場交管人員引導行車，及關注台南即時交通資訊網最新資訊，以降低當地交通壅塞的時間。

交通局局長王銘德指出，東橋七路為台1線與台20線間重要通行幹道，上下班尖峰時間汽機車流量大，因應水利局排水工程，路口施工區域無法維持雙向通行，考量中山南路已取消紅燈右轉且車流已有壅塞情形，避免東橋七路車流因車道調整造成壅塞，規畫東橋七路管制只出不進。

交通局提醒往東橋七路車流建議改道至東橋一路行駛，施工廠商將於中山南路設置多面改道指示牌，包括「東橋七路禁止右、左轉」、禁制標誌及告示牌、「往東橋重劃區請改道東橋一路右、左轉」及「往東橋七路」等方向指示牌，並請施工廠商加派義交人員指揮，以利維護交通安全及順暢。

交通局呼籲用路人，東橋七路單行管制初期可預期將會造成民眾不便，請用路人依牌面及現場交管人員指示行駛，並可藉由收聽警廣、或台南即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw)掌握即時路況，以及提早避開壅塞時段。

大台南智慧交通中心已將東橋七路周邊重要路段，如中山南路、東橋一路、康橋大道、大橋一街等納入密切監測，並將配合車流流量，機動調整紅綠燈秒數，遇特殊路況並立即通報警察局加速排除，以將施工造成交通衝擊降至最低。

配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供
配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供
配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供
配合水利局施工，台南市永康區東橋七路單行管制，交通局請用路人提前改道。圖／台南市交通局提供

交通管制 台南

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