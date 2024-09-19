嘉市北香湖公園綠豆仁遊戲場新啟用 親子同樂受歡迎

嘉義市秋節大型活動北香湖光織影舞，吸引人潮，北香湖北側綠色大草坡上新啟用「綠豆仁主題遊戲場」，呼應在地人詼諧自稱「綠豆嘉義人 (綠豆加薏仁)」，透過地景式結構打造複層空間，提供涼爽多元遊戲環境，追求多元共融，設置無障礙鞦韆等遊戲，光織影舞展期，假日讓親子從白天玩到晚。

市府建設處說，北香湖公園25公頃，僅次於嘉義公園，是嘉市第2大公園，定位為林業文化主題公園，「綠豆仁」遊戲場經費1337萬餘元，施工到啟用費時1年。綠豆仁遊戲場平台中間以綠豆仁打開的意象，結合大面積的網繩設計，提供孩子們發揮想像力盡情揮灑屬自己的玩法，利用複層結構特點，解決南台灣夏日炎炎夏日的遮蔭問題，創造陰涼沙坑空間。

同時結合平台地形變化，規畫不同高度的攀爬木塊、攀爬網及繩網等多元的攀爬設施，讓孩子遊玩同時刺激手眼協調發展。3公尺高的滑梯滿足喜愛刺激孩子們挑戰的心。

建設處表示，北香湖公園兒童遊戲空間藉各種自然豐富的材質，配合刺激感官，提供可以放鬆、擺脫制式學習壓力，透過自然環境遊戲體驗，支持孩子們基礎社交、體能及認知需求，讓遊戲場變得舒服，讓身體在自然的狀態中提升體能與感官的進化。

追求多元共融的環境，遊戲場多數空間都是無障礙可及，並設置無障礙鞦韆等共融設施，就算最刺激的3公尺滑梯，身障小朋友們也能一齊同樂。

建設處提醒大小朋友遊戲場各種好玩的設施，是設計過的風險，遊戲環境現場變數，潛在的危險。大人陪同把關才能玩得安心，孩子若稍大可以開始教他們辨識危險狀況，期待親子開心出門，平安回家！