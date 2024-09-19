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成本飆升撐不住 台南善化農會冰品下月調漲5~10元

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影

台南善化區農會冰品聞名全台，也為多家業者代工，每年夏天旺季單月最高生產上看12萬支冰棒、年營收逾千萬元，是農會「金雞母」。不過成本不斷上漲，農會指出，決定下月調漲冰品價格5至10元不等，也是近10年首度調價。

台鹽和台糖的廠區轉型觀光景點，也以販售冰棒聞名，台鹽總公司、台糖的善化糖廠昨都表示，目前不會跟進，暫無調漲計畫。

「再不調漲，農會恐淪做白工！」善化農會總幹事楊耿榮說，這幾年奶粉、砂糖等原物料、基本工資、電價都是往上調整，製冰成本不斷墊高，6月原本評估反映成本，持續苦撐，最後決定下月起微幅調價，紅豆、鳳梨、牛奶、芋頭冰棒由15元調整至20元，原價20元的芝麻、芒果冰棒及相關鹹冰棒、三文治、霜淇淋也在調價之列。

1名農會人員說，農會冰棒已10年未調漲，這些年包括奶粉、砂糖行情持續往上升；25公斤裝裝奶粉3年前約3300元左右，如今已漲至3950元，逼近4000元，25公斤裝砂糖也由600元漲至目前800元，短期看不到跌勢，成本壓力大。

近50歲林姓常客說，近年萬物飛漲，善化農會冰棒走平價路線，CP值高，雖然調價會接受。

善化農會數年前斥資逾2千萬元更新現代化製冰設備，有多款冰品使用在地農產品來製作口味，包括芒果、鳳梨、紅豆、芋頭、芝麻等，台鹽、多間知名青農冰品等業者都委託代工，人氣商品還有米糕、杏仁核桃、蛋黃核等。在台1線省道旁的善化農會冰品銷售中心，將投入4千萬元改建，最慢年底前動工，將提供更完整的購物、遊憩空間。

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