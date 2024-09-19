嘉市諸羅搖滾 10月12、13日雙舞台馬拉松嗨唱

嘉義市諸羅搖滾音樂祭免費入場又有直播，市府昨宣傳，今年10月12和13日登場，邀28組獨立音樂界人氣樂團；另，邁入第4屆的雲林滷肉飯節即起開放報名，祭出獎金號召高手參賽，除必須用雲林生產的米、豬肉、醬油，加入在地蔬果也予加分。

在嘉義文創園區舉辦的嘉市搖滾音樂祭，去年更名「諸羅搖滾」，創下雙日10萬人次紀錄，市長黃敏惠發布卡司，12日有香港樂團凡枯Faan Fu、南西肯恩、公館青少年、阿橘AhhG等，金曲獎樂團麋先生MIXER壓軸演出；13日邀請餵飽豬、固定客、SHOOTUP等輪番上陣，人氣金曲重金屬樂團血肉果汁機擔綱壓軸。

黃敏惠說，一連2天雙舞台、馬拉松式從中午12點唱到晚間10點，另也辦樂團徵選活動，全國有破百組樂團報名，將專業音樂製作評審選出前6名來演出。詳情可洽臉書粉專「嘉義+1 We Chiayi」。

另，雲林縣政府年年辦神級滷肉飯爭霸賽，即日起至本月27日開放報名，昨宣布祭出總獎金9萬元號召參賽，縣府表示，參賽滷肉飯若加入健康元素，將可獲得加分，預計評選出12家優質店家與9名民間高手，11月23日在古坑鄉綠色隧道爭奪冠軍，現場也會提供千碗滷肉飯。

縣長張麗善說，評審會到店家現場實地試吃，也會讓民間高手同台競賽，一定要使用雲林在地的食材，包含最好吃的米、最棒的醬油，以及最安全健康的豬肉，烹飪出最棒、最優質、最好吃的滷肉飯。詳情可洽臉書粉專「2024雲林滷肉飯節」。