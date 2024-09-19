聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市諸羅搖滾 10月12、13日雙舞台馬拉松嗨唱

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲／連線報導
嘉義市諸羅搖滾音樂祭10月12和13日登場，市長黃敏惠（中）昨宣布28組超強卡司。圖／嘉市府提供
嘉義市諸羅搖滾音樂祭10月12和13日登場，市長黃敏惠（中）昨宣布28組超強卡司。圖／嘉市府提供

嘉義市諸羅搖滾音樂祭免費入場又有直播，市府昨宣傳，今年10月12和13日登場，邀28組獨立音樂界人氣樂團；另，邁入第4屆的雲林滷肉飯節即起開放報名，祭出獎金號召高手參賽，除必須用雲林生產的米、豬肉、醬油，加入在地蔬果也予加分。

在嘉義文創園區舉辦的嘉市搖滾音樂祭，去年更名「諸羅搖滾」，創下雙日10萬人次紀錄，市長黃敏惠發布卡司，12日有香港樂團凡枯Faan Fu、南西肯恩、公館青少年、阿橘AhhG等，金曲獎樂團麋先生MIXER壓軸演出；13日邀請餵飽豬、固定客、SHOOTUP等輪番上陣，人氣金曲重金屬樂團血肉果汁機擔綱壓軸。

黃敏惠說，一連2天雙舞台、馬拉松式從中午12點唱到晚間10點，另也辦樂團徵選活動，全國有破百組樂團報名，將專業音樂製作評審選出前6名來演出。詳情可洽臉書粉專「嘉義+1 We Chiayi」。

另，雲林縣政府年年辦神級滷肉飯爭霸賽，即日起至本月27日開放報名，昨宣布祭出總獎金9萬元號召參賽，縣府表示，參賽滷肉飯若加入健康元素，將可獲得加分，預計評選出12家優質店家與9名民間高手，11月23日在古坑鄉綠色隧道爭奪冠軍，現場也會提供千碗滷肉飯。

縣長張麗善說，評審會到店家現場實地試吃，也會讓民間高手同台競賽，一定要使用雲林在地的食材，包含最好吃的米、最棒的醬油，以及最安全健康的豬肉，烹飪出最棒、最優質、最好吃的滷肉飯。詳情可洽臉書粉專「2024雲林滷肉飯節」。

嘉義 張麗善 樂團 滷肉飯 綠色隧道 雲林 黃敏惠

延伸閱讀

諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出

桃城夜宴席開58桌火雞肉飯、啤酒新組合 今還有大胃比賽

影／九華山地藏庵秋節中元贊普品送弱勢 逾4千份創紀錄

嘉市協拍…「華麗計程車行」入圍6項金鐘獎 黃敏惠喊集氣祝獲獎

相關新聞

台南串聯3道路 規畫宜行空間

台南市政府選定中西區中正路、中山路、東區凱旋路做友善安全交通環境示範道路，從運河星鑽特區，往東以台南火車站為中介區域、再...

嘉市諸羅搖滾 10月12、13日雙舞台馬拉松嗨唱

嘉義市諸羅搖滾音樂祭免費入場又有直播，市府昨宣傳，今年10月12和13日登場，邀28組獨立音樂界人氣樂團；另，邁入第4屆...

成本飆升撐不住 台南善化農會冰品下月調漲5~10元

台南善化區農會冰品聞名全台，也為多家業者代工，每年夏天旺季單月最高生產上看12萬支冰棒、年營收逾千萬元，是農會「金雞母」...

麻豆工業區地上權招商說明廠商熱 下月辦招標公告

台南市政府今下午辦理麻豆工業區5筆土地地上權招商公告說明會，因地點緊鄰中山高台南麻豆交流道，具交通便利與腹地完整優勢，吸...

天文潮遇颱風潮位升高！釣客擅移擋板 致海水淹進箔子寮漁港

雲林縣箔子寮漁港去年因天文潮加上颱風造成的風暴潮受災，因應19至21日今年度天文大潮來襲，日前已為此加高防潮牆，並使用防...

家齊畢業舞展「暮曦流光」名家編創 從青澀稚嫩到成熟、剛毅

台南市家齊高中今年創校百年，舞蹈班也即將展開第33屆「暮曦流光」畢業舞展巡演，今天下午先在校內禮堂公演，讓師生先睹為快。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。