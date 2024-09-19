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台南串聯3道路 規畫宜行空間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市選定原市區3條道路為推動友善安全交通環境示範道路，從中西區往東，以台南火車站為中介區，串聯到成大、南紡等商圈。記者吳淑玲／攝影
台南市選定原市區3條道路為推動友善安全交通環境示範道路，從中西區往東，以台南火車站為中介區，串聯到成大、南紡等商圈。記者吳淑玲／攝影

台南市政府選定中西區中正路、中山路、東區凱旋路做友善安全交通環境示範道路，從運河星鑽特區，往東以台南火車站為中介區域、再到平實特區，將新設人行道空間並串聯既有人行道，預計年底前完成整體規畫設計。

南市交通局表示，配合國土署今年「永續提升人行安全計畫」補助案，先爭取到規畫設計案，選定3條都是市區重要道路，主要是將行人空間改善，點串聯成線和面，例如台南火車站前圓環廣場用人本交通改造後，希望未來從火車站走出來，到中正路和中山路商圈、及成大都是行人友善空間。

交通局也指出，此次以「和樂人行，串古接新」為規畫設計主軸，從新興發展區運河星鑽特區，經過載有昔日台南運河盲段歷史記憶再生的河樂廣場，穿梭歷史街區，並以台南火車站為中介區域，連接文教重鎮成功大學，再連到南紡購物中心與大眾運輸導向發展核心的平實特區。

南市議員李宗霖說，對市府積極改善步行環境樂觀其成，國外很多大城市的市中心會封路禁止車輛進入，讓行人可以悠閒地漫步，反而是有助增加商機，不過有市民擔心因此塞車問題，由於市區道路本就狹小、也不可能再擴建馬路，很需要捷運等大眾運輸的配合，「減少私人運具上路」才能改善交通問題。

交通局說明，改造為能更貼近需求及期待，會請市民共同以「宜行生活」探討這3條路會是怎樣的情景、未來要如何規畫，舉辦3場「台南好行大步走，設計分享會」，23日為1場針對凱旋路，28日兩場分別為中山路、中正路，作為後續規畫設計的參考。意者可洽運轉台南好交通臉書粉專。

人行道 台南 火車站

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