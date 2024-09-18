麻豆工業區地上權招商說明廠商熱 下月辦招標公告

台南市政府今下午辦理麻豆工業區5筆土地地上權招商公告說明會，因地點緊鄰中山高台南麻豆交流道，具交通便利與腹地完整優勢，吸引不少廠商到場，市府預定下月辦理招標公告。

地政局今下午在善化南科贊美酒店舉辦「台南市麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權招商案」說明會，釋出5筆大面積且形狀方整工業區土地辦理地上權招商。安平產業園區廠商協進會理事長鄭承焜、麻豆工業區廠商協進會理事長陳福松、柳營科技工業區廠商協進會理事長劉雅耀、新田工業區廠商協進會理事長吳中仁等人也出席。

與會的副市長趙卿惠說，麻豆工業區為傳統產業區，早期公共設施不足，經地政局辦理市地重劃後，開闢道路、公園兼滯洪池、廣場停車場等公共設施，預留汙污水處理用地，未來再結合科技衛星產業，期望廠商把握產業發展潛力及麻豆工業區優勢，適時把握時機投資台南。

趙卿惠指出，期待透過地上權招商方式，由市府提供優良土地，民間投資開發，傳統產業聚集或科技產業開發，活絡溪北地區產業發展，創造地區產業與經濟再生雙贏願景。

地政局局長陳淑美說明，本次規畫麻豆工業區設定地上權標的共5筆，為大面積且形狀方完整，面積從2962.88平方公尺至8658.64平方公尺不等，土地使用分區分別為第二種甲種工業區及第二種乙種工業區，建蔽率70%、容積率270%，已開發完成可立即提供廠商建廠使用。

地政局說，本次招商說明會廠商反應熱烈，也提出許多建言，後續將廠商所提意見增修招標文件，預計下辦理招標公告，倘各界投資人有地上權招商相關事宜，歡迎來電（06）3901297向本局市地重劃科洽詢。