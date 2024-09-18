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麻豆工業區地上權招商說明廠商熱 下月辦招標公告

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆工業區地上權招商說明廠商熱 絡，南市府預定下月辦招標公告。圖／台南市政府提供
台南麻豆工業區地上權招商說明廠商熱 絡，南市府預定下月辦招標公告。圖／台南市政府提供

台南市政府今下午辦理麻豆工業區5筆土地地上權招商公告說明會，因地點緊鄰中山高台南麻豆交流道，具交通便利與腹地完整優勢，吸引不少廠商到場，市府預定下月辦理招標公告。

地政局今下午在善化南科贊美酒店舉辦「台南市麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權招商案」說明會，釋出5筆大面積且形狀方整工業區土地辦理地上權招商。安平產業園區廠商協進會理事長鄭承焜、麻豆工業區廠商協進會理事長陳福松、柳營科技工業區廠商協進會理事長劉雅耀、新田工業區廠商協進會理事長吳中仁等人也出席。

與會的副市長趙卿惠說，麻豆工業區為傳統產業區，早期公共設施不足，經地政局辦理市地重劃後，開闢道路、公園兼滯洪池、廣場停車場等公共設施，預留汙污水處理用地，未來再結合科技衛星產業，期望廠商把握產業發展潛力及麻豆工業區優勢，適時把握時機投資台南。

趙卿惠指出，期待透過地上權招商方式，由市府提供優良土地，民間投資開發，傳統產業聚集或科技產業開發，活絡溪北地區產業發展，創造地區產業與經濟再生雙贏願景

地政局局長陳淑美說明，本次規畫麻豆工業區設定地上權標的共5筆，為大面積且形狀方完整，面積從2962.88平方公尺至8658.64平方公尺不等，土地使用分區分別為第二種甲種工業區及第二種乙種工業區，建蔽率70%、容積率270%，已開發完成可立即提供廠商建廠使用。

地政局說，本次招商說明會廠商反應熱烈，也提出許多建言，後續將廠商所提意見增修招標文件，預計下辦理招標公告，倘各界投資人有地上權招商相關事宜，歡迎來電（06）3901297向本局市地重劃科洽詢。

與會的台南市副市長趙卿惠期望廠商把握產業發展潛力及麻豆工業區優勢，適時把握時機投資台南。圖／台南市政府提供
與會的台南市副市長趙卿惠期望廠商把握產業發展潛力及麻豆工業區優勢，適時把握時機投資台南。圖／台南市政府提供

台南 地上權 酒店 願景

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