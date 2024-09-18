台南推認養工作犬新方案 加碼送犬籠

台南市動物防疫保護處推動訓練收容所犬隻成為工作犬，今年推出新方案「府城傳家警衛犬」，針對可作守衛功能工作犬，加碼贈送實用不鏽鋼犬籠，並視情況評估是否擴大辦理。

台南市動保處副處長洪振凱今天透過新聞稿表示，動保處推行流浪動物認養，並訓練所屬收容所犬隻成為適合畜牧場、魚塭、果園農場、工廠等各行業工作犬，今年推出新方案「府城傳家警衛犬」，認養經動保處指定且完成訓練犬隻，加碼贈送不鏽鋼犬籠一座。

洪振凱指出，推廣試辦期間限量20組，後續將視認養情況評估是否擴大辦理，而認養工作犬除限量犬籠外，動保處為所有認養方案全面加碼嫁妝禮，內容包括提供白鐵鍊或散步牽繩1條、20公斤飼料2包及消毒水或洗毛精1罐等多項好禮，有需求民眾可前往動物之家面試良犬。

他說，府城傳家警衛犬推廣對象為經由動物之家挑選個性較為機靈犬隻，並經動保處聘請訓練師進行穩定性訓練後，使牠們能長期與民眾互動、學習陪伴，進而轉型成為保護經濟果實的警衛力量，既可預防遊蕩犬造成農漁損失、緩解動物之家收容量，也為狗狗找到新的生活方向。

洪振凱表示，台南市動保處自民國106年推廣多元工作犬計畫，至去年統計已達4000隻，今年1月至8月有150隻，工作犬已逐漸成為許多行業經營助力，動保處將持續打造更多認養管道，協助就業、擴大認養。