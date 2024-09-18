天文潮遇颱風潮位升高！釣客擅移擋板 致海水淹進箔子寮漁港

雲林縣箔子寮漁港去年因天文潮加上颱風造成的風暴潮受災，因應19至21日今年度天文大潮來襲，日前已為此加高防潮牆，並使用防水擋板防護，但今天上午有釣客為擅自移動防水擋板，導致漲潮時海水入侵，加上防潮牆有2處縫隙，有滲水風險，縣府已通知相關廠商，將於明日中午大潮來臨前，完成砂包加固防堵作業，全力防堵淹水。

根據箔子寮潮汐預報，明（19日）中午11時39分的潮位預計將達到223公分，為此次天文大潮的最高點，20日中午12時24分的潮位可達221公分，21日的潮位也將高達210公分，為防止去年海水倒灌、水淹漁港重演，縣府已於9月初完成將漁港防潮牆全面提升至海拔3公尺以上，目前僅剩2處活動閘門仍在施工中，暫時使用防水擋板進行防護。

今天上午10時52分預測潮位有217公分高，因台灣東側有熱低氣壓及北方葡萄桑颱風的影響，潮位異常升高，竟有釣客擅自移動防水擋板以便出入漁港進行釣魚活動，導致漲潮時海水入侵，漁港部分道路滲水，縣府也發現防潮牆有2處縫隙，可能導致滲水，除立即加設2道防水擋板外，也派專人巡視，防止再度發生防水設施被人為移動，另通知相關廠商在明日中午大潮來臨前，完成砂包加固防堵作業。

縣府水利處長許宏博表示，受台灣東側的熱低氣壓及北方葡萄桑颱風的影響，潮位異常升高，防洪工作面臨嚴峻挑戰，縣府嚴陣以待，確保落實防洪措施，呼籲民眾提高警覺，配合縣府的防洪作業，避免不必要的風險。