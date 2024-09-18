中秋夜激情放煙火！南市開出11張罰單 黃金海岸清掉1.4公噸垃圾

中秋夜煙火激情中，台南市環保局開出8張罰單，其中有4張因放煙火地點在黃金海岸等特定區域，加倍裁處6千元，為深夜放煙火付出不小代價。統計13至17日共開出11張違規施放煙火罰單，在黃金海岸清出1.4公噸垃圾。

南市環保局表示，中秋假期前後，稽查人員犧牲假期，鎖定黃金海岸、觀夕平台等重點區域，主動派員巡查；但少數民眾我行我素，夜間10時過後繼續放煙火，甚至是過了深夜11時還肆無忌憚於觀夕平台、黃金海岸施放，稽查人員邊蒐證邊趕到現場，昨晚17日開出8張罰單。另14至17日加強派員於黃金海岸環境整理，共出動57人，清出1.4噸垃圾。

環保局指出，大多數民眾守法不違規，像是林默娘公園周邊環境大幅改善，晚間9時55分前煙火四射，但10時一到立刻安靜下來。煙火小販也提早收攤。不過少數人以身試法，逾管制時段還放鞭炮，當被稽查人員開單，竟還詢問「單子都開了還能繼續放嗎？」讓稽查人員傻眼。不過，為了替環境品質把關，稽查人員開完單後在旁等候，確保民眾將垃圾及剩餘鞭炮帶走。

環保局長許仁澤指出，依噪音管制法第8條規定，夜間10時起至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，若違規屬實，可處3000元至3萬元罰鍰，特定區域如學校、圖書館、醫療機構等，及夜間11點後可加倍處分；觀夕平台因處特定區域範圍內，夜間10時後不分違規區域一律罰6000元。針對亂丟垃圾者，可依照廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰鍰。公害陳情專線0800066666或（06）6572916轉222向環保局檢舉。