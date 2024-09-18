西螺七崁武術十月風華再現 重現「五湖四海皆兄弟」

雲林西螺七崁武術曾聞名全台，為重現武術風華，西螺七崁武術文教基金會將於10月5、6日在西螺森活武樹園區舉辦「西螺七崁武術嘉年華」，今天記者會搶先發表七崁武術繪本《陣頭》及七崁武術健康操，並將在活動當天邀請百人重現武術根基「拳母」。

今年武術嘉年華活動以「拳母」為主題，西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、雲林縣議員李明哲表示，拳母是武術的根本基礎，衍生出無數的拳術套路，是武術的重要元素，其起源和發展與西螺七崁地區的歷史文化息息相關，認識了解拳母可加深對西螺七崁武術的認識和理解。

記者會上搶先發表由洪孟真校長與姐姐共同製作的七崁武術繪本《陣頭》及七崁武術健康操，李明哲表示，武術健康操融合4家武館的動作套路，適合打拳之前熱身，未來也會將武術健康操推廣到各社區、長照機構及學校，讓七崁武術融入生活。

雲林縣副縣長謝淑亞說，本土的武術岌岌可危，看到西螺七崁武術文教基金會積極追根溯源，並傳承跟紀錄，甚至發表武術繪本、健康操融入生活，這才是讓武術永續發展的重點。