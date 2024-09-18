國慶在雲林 縣府邀觀焰火、賞百景、享百味、看百戲
雲林縣政府迎接「2024國慶焰火在雲林」，規劃「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」旅遊行程，邀請全國民眾來雲林觀焰火、賞百景、享百味、看百戲。
雲林縣政府今天舉行「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」宣傳記者會，縣長張麗善、副縣長謝淑亞與縣府各局處首長及餐飲業者出席推薦好吃、好玩的地方。
張麗善致詞表示，雲林首度承辦國慶焰火，提供優質、優惠「食宿遊購行」歡迎全國民眾，整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月一系列活動，規劃山、海、平原等「慢遊雲林」遊程，白天輕鬆玩雲林，賞百景、享百味、看百戲，晚上觀賞國慶焰火，歡度中華民國生日。
張麗善強調，10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭，感受藝陣文化；10日有視覺聽覺饗宴國慶焰火；11日至13日有國際偶戲節；19日到21日農機暨資材展及中台灣農產品展售會；25、26日有台灣咖啡節，精彩活動一檔接一檔，大家不要錯過。
張麗善強調，國慶日要來雲林看國慶焰火，可規劃雲林二日遊、三日遊，甚至玩個五天四夜遊程，品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索雲林景點秘境，看傳統創新兼具戲劇，感受雲林最美人情味。
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