諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出
10月秋季指標音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」，10月12、13日嘉義市重磅回歸，28組超強卡司一連2天雙舞台馬拉松式，搶麥在文化創意產業園區演出，從中午12點唱到晚間10點，全程免費入場！嘉市府文化局上午舉辦宣傳記者會，市長黃敏惠公佈，糜先生MIXER、血肉果汁機等27組國內優秀演出團隊，特別揭曉香港樂團「凡枯Faan Fu」獨家參演，邀請全國樂迷朋友趕緊搶購嘉義住宿、交通票一起回「嘉」！
記者會邀請參演團隊「等阮返來」及宋德鶴Iron Horn帶來演出，為活動暖場，發佈演出卡司名單，10月12日由金曲獎樂團麋先生MIXER壓軸，集結香港樂團凡枯Faan Fu、南西肯恩、公館青少年、阿橘AhhG、SABRINA胡恂舞、眠氣Hypersomnia、男子漢樂團、碎紙花、工口紳士、Tickle Tickle癢癢等樂團熱力演出。
10月13日由超人氣金曲重金屬樂團血肉果汁機擔任壓軸，邀請餵飽豬、固定客、SHOOTUP、等阮返來、步行者、宋德鶴、DIZLIKE、時不我予、Traveller旅人、無先生等樂團輪番上陣。
黃敏惠說，嘉市人文藝術之都，推廣在地文化發展和獨立音樂，今年「諸羅搖滾」除邀請全台音樂節最具人氣獨立音樂卡司，舉辦樂團徵選活動，全國破百組樂團報名，經專業音樂製作評審評選，選出前6名優秀團隊演出，還有金曲、金音獎等優秀樂團。
黃敏惠宣佈音樂祭亮點，獨家邀請香港樂團凡枯Faan Fu來嘉演出，凡枯Faan Fu樂團由前香港指標樂團秋紅團員重新組建，由拿過亞洲熱音大賞冠軍成員打造而成，2020推出後獲亞洲重型音樂雜誌與各樂評點名「新世紀最需要期待的亞洲勁旅」、「香港全明星隊伍誕生」，超驚喜演出內容10月12日與樂迷朋友一起狂歡！
文化局長謝育哲表示，去年音樂祭更名「諸羅搖滾」，邀請團隊都是獨立音樂界人氣樂團，創下雙日10萬人次紀錄，希望將「諸羅搖滾」打造成全國指標性音樂祭，成為培養潛力樂團搖籃，下月除演出現場有市集，販售各式文青小攤及美食市集，「諸羅搖滾」音樂祭在三立YouTube頻道即時實況轉播，詳情請至：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www. facebook.com/WECHIAYI查詢。
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