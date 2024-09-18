快訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

真主黨呼叫器爆炸案 金阿波羅許清光：不想對方工程師失業被害慘

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供
「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供

10月秋季指標音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」，10月12、13日嘉義市重磅回歸，28組超強卡司一連2天雙舞台馬拉松式，搶麥在文化創意產業園區演出，從中午12點唱到晚間10點，全程免費入場！嘉市府文化局上午舉辦宣傳記者會，市長黃敏惠公佈，糜先生MIXER、血肉果汁機等27組國內優秀演出團隊，特別揭曉香港樂團「凡枯Faan Fu」獨家參演，邀請全國樂迷朋友趕緊搶購嘉義住宿、交通票一起回「嘉」！

記者會邀請參演團隊「等阮返來」及宋德鶴Iron Horn帶來演出，為活動暖場，發佈演出卡司名單，10月12日由金曲獎樂團麋先生MIXER壓軸，集結香港樂團凡枯Faan Fu、南西肯恩、公館青少年、阿橘AhhG、SABRINA胡恂舞、眠氣Hypersomnia、男子漢樂團、碎紙花、工口紳士、Tickle Tickle癢癢等樂團熱力演出。

10月13日由超人氣金曲重金屬樂團血肉果汁機擔任壓軸，邀請餵飽豬、固定客、SHOOTUP、等阮返來、步行者、宋德鶴、DIZLIKE、時不我予、Traveller旅人、無先生等樂團輪番上陣。

黃敏惠說，嘉市人文藝術之都，推廣在地文化發展和獨立音樂，今年「諸羅搖滾」除邀請全台音樂節最具人氣獨立音樂卡司，舉辦樂團徵選活動，全國破百組樂團報名，經專業音樂製作評審評選，選出前6名優秀團隊演出，還有金曲、金音獎等優秀樂團。

黃敏惠宣佈音樂祭亮點，獨家邀請香港樂團凡枯Faan Fu來嘉演出，凡枯Faan Fu樂團由前香港指標樂團秋紅團員重新組建，由拿過亞洲熱音大賞冠軍成員打造而成，2020推出後獲亞洲重型音樂雜誌與各樂評點名「新世紀最需要期待的亞洲勁旅」、「香港全明星隊伍誕生」，超驚喜演出內容10月12日與樂迷朋友一起狂歡！

文化局長謝育哲表示，去年音樂祭更名「諸羅搖滾」，邀請團隊都是獨立音樂界人氣樂團，創下雙日10萬人次紀錄，希望將「諸羅搖滾」打造成全國指標性音樂祭，成為培養潛力樂團搖籃，下月除演出現場有市集，販售各式文青小攤及美食市集，「諸羅搖滾」音樂祭在三立YouTube頻道即時實況轉播，詳情請至：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www. facebook.com/WECHIAYI查詢。

「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供
「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供
等阮返來開場表演。圖／嘉市府提供
等阮返來開場表演。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（中）與宋德鶴、等阮返來合唱。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（中）與宋德鶴、等阮返來合唱。圖／嘉市府提供
「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供
「2024諸羅搖滾音樂祭」宣傳記者會。圖／嘉市府提供

樂團 音樂 香港

延伸閱讀

桃城夜宴席開58桌火雞肉飯、啤酒新組合 今還有大胃比賽

影／九華山地藏庵秋節中元贊普品送弱勢 逾4千份創紀錄

嘉市協拍…「華麗計程車行」入圍6項金鐘獎 黃敏惠喊集氣祝獲獎

「現在不養生以後養醫生」 嘉市健康講座名醫金句記起來

相關新聞

諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出

10月秋季指標音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」，10月12、13日嘉義市重磅回歸，28組超強卡司一連2天雙舞台馬拉松式...

全美戲院爆爭經營權 南市府：安排顏振發駐村藍晒圖

台南知名二輪電影院全美戲院與手繪電影看板大師顏振發暫停合作，如今又爆戲院內部經營權之爭；台南市政府今天表示，暫不介入，但...

總獎金9萬元 雲林縣滷肉飯節徵求全國民間高手參賽

雲林滷肉飯節邁入第四屆，今天舉辦徵選記者會，祭出總獎金9萬元號召全國專業店家及民間高手參賽，為推廣在地生產蔬果及健康意識...

中央補助6千多萬元延管 南市偏鄉117戶有自來水可用了

台南市府為改善無自來水地區用水問題，今年度向經濟部水利署爭取補助經費及協調台水六區處代辦施作楠西區灣丘里竹仔圾及安南區本...

原天仁工商花6.8億改建台南傳統藝術中心 黃偉哲盼工期提前

台南市長黃偉哲今上午視察整建中的「台南傳統藝術中心」，該中心預估2027年完工，未來將與南藝大音樂等系合作推廣，黃指示市...

來討論！從火車站串聯 南市推動「市區3條路」打造行人友善示範區

為提升市區內人行友善街道環境，台南市政府交通局選定中西區中正路、中山路及東區凱旋路3條市區重要道路，將建立市區友善安全交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。