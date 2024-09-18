總獎金9萬元 雲林縣滷肉飯節徵求全國民間高手參賽

雲林滷肉飯節邁入第四屆，今天舉辦徵選記者會，祭出總獎金9萬元號召全國專業店家及民間高手參賽，為推廣在地生產蔬果及健康意識，今年除要求參賽者需使用雲林生產的米、豬肉、醬油，若加入在地蔬果烹煮，將給予加分。

雲林縣政府近年推廣在地食材及美食店家，年年舉辦神級滷肉飯競賽，並公布得獎店家名單，吸引不少消費者按圖索驥嚐鮮，「2024雲林神級滷肉飯爭霸賽」將於11月23日在古坑鄉綠色隧道舉辦，即日起至9月27日開放報名，今舉辦徵選記者會，並邀節目主持人曾子余及上屆個人組冠軍得主「香帥亨利」站台宣傳。

雲林縣長張麗善表示，她誠摯邀請所有專業店家以及民間高手來報名，評審除會到店家現場實地試吃，也會讓民間高手同台競賽，好吃的滷肉飯一定要使用雲林在地的食材，包含最好吃的米、最棒的醬油，以及最安全健康的豬肉，透過廚師們的技術，烹飪出最棒、最優質、最好吃的滷肉飯。

曾子余表示，他很期待比賽當天能夠品嚐現場的滷肉飯，並看看參賽者如何將健康元素融入滷肉飯，他相信這是最棒的美食饗宴。