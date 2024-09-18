聽新聞
0:00 / 0:00
中央補助6千多萬元延管 南市偏鄉117戶有自來水可用了
台南市府為改善無自來水地區用水問題，今年度向經濟部水利署爭取補助經費及協調台水六區處代辦施作楠西區灣丘里竹仔圾及安南區本原街一段262巷供水延管工程等11案供水延管工程，總工程經費為6554萬7000元，改善玉井區、善化區、學甲區、東山區、安定區、後壁區、新化區、歸仁區、安南區、楠西及柳營區等11行政區用水，其中9案工程已接水，全部工程預定於2025年6月前完工，解決117戶居民用水問題。
市府經發局表示，台南市供水普及率99.05%名列六都第二，因全市幅員遼闊，部分偏遠山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，且須設置加壓站與配水池，用地涉及國有地撥用之繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。
也有部分行政區的里鄰，因地處市區邊緣，早期為農田及農路，其用戶數少且接水費用高，民眾無力負擔，因此一直未申裝自來水。市府為解決無自來水地區民生用水問題，由經發局積極爭取中央補助經費，統計自2019迄今，已獲核定自來水延管工程共98案，總工程經費約4億元，有效解決無自來水戶數共761戶。
過去3年經發局爭取自來水供水延管工程，有2023年20案，經費5525萬元，解決122戶居民用水問題；2022年9案，經費3030萬元，解決57戶居民用水問題；2021年18案，經費4277萬元，解決113戶居民用水問題。
經濟發展局林榮川局長表示，為再提升自來水普及率，經發局與第六區管理處邀集相關單位實地勘查，經確認相關費用、環境條件及評比的各要項內容，仍約有369戶尚無自來水可用，所需總工程經費約4.8億元，未來將逐年編列「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款，持續向中央爭取更多經費補助，辦理無自來水地區延管工程，解決民眾飲用水問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言