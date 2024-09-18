中央補助6千多萬元延管 南市偏鄉117戶有自來水可用了

台南市府為改善無自來水地區用水問題，今年度向經濟部水利署爭取補助經費及協調台水六區處代辦施作楠西區灣丘里竹仔圾及安南區本原街一段262巷供水延管工程等11案供水延管工程，總工程經費為6554萬7000元，改善玉井區、善化區、學甲區、東山區、安定區、後壁區、新化區、歸仁區、安南區、楠西及柳營區等11行政區用水，其中9案工程已接水，全部工程預定於2025年6月前完工，解決117戶居民用水問題。

市府經發局表示，台南市供水普及率99.05%名列六都第二，因全市幅員遼闊，部分偏遠山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，且須設置加壓站與配水池，用地涉及國有地撥用之繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。

也有部分行政區的里鄰，因地處市區邊緣，早期為農田及農路，其用戶數少且接水費用高，民眾無力負擔，因此一直未申裝自來水。市府為解決無自來水地區民生用水問題，由經發局積極爭取中央補助經費，統計自2019迄今，已獲核定自來水延管工程共98案，總工程經費約4億元，有效解決無自來水戶數共761戶。

過去3年經發局爭取自來水供水延管工程，有2023年20案，經費5525萬元，解決122戶居民用水問題；2022年9案，經費3030萬元，解決57戶居民用水問題；2021年18案，經費4277萬元，解決113戶居民用水問題。