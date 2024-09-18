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全美戲院爆爭經營權 南市府：安排顏振發駐村藍晒圖

中央社／ 台南18日電
手繪電影看板大師顏振發暫停與台南全美戲院合作，引發雙方對先前畫作產權所屬糾紛。顏振發日前在原先作畫的騎樓附近留下公告，聲明已移師藍晒圖園區。（讀者提供）中央社
手繪電影看板大師顏振發暫停與台南全美戲院合作，引發雙方對先前畫作產權所屬糾紛。顏振發日前在原先作畫的騎樓附近留下公告，聲明已移師藍晒圖園區。（讀者提供）中央社

台南知名二輪電影院全美戲院與手繪電影看板大師顏振發暫停合作，如今又爆戲院內部經營權之爭；台南市政府今天表示，暫不介入，但已安排顏振發加入駐村藝術家計畫。

顏振發9月6日宣布暫停與全美戲院合作，且自14日至10月13日在歸仁區東門美術館首次開辦個人畫展；顏振發同時指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，但全美戲院負責人吳俊漢否認；如今，全美戲院內部又爆經營權之爭，可能對簿公堂。

台南市政府也得悉全美戲院內部紛爭，文化局人員今天告訴中央社記者，文化局7月中旬得知顏振發正在尋覓租住處，主動安排顏振發加入駐村藝術家計畫，讓顏振發暫時進駐中西區藍晒圖文創園區。

文化局人員說，藍晒圖文創園區提供的空間，可供顏振發平時創作、居住，且和坊間學子、民眾交流，暫時解決顏振發生活問題，但全美戲院內部經營權之爭，文化局暫不介入。

顏振發手繪電影看板逾半世紀，全美戲院看板幾乎都是他畫的，戲院對面騎樓是他作畫的地方，幾乎全年無休，吸引不少遊客到場看他畫畫，也讓當地逐漸變成一個景點。

如今，隨著顏振發暫停與全美戲院合作，搬離作畫原址進駐藍晒圖文創園區，甚至開班授課學畫也遷移，顏振發在全美戲院對面騎樓作畫場景，暫時會消失一陣子。

台南 文創 文化局

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