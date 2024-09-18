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走出校園計畫帶千名學子遊16場館 穿越台南前世今生

中央社／ 台南18日電

台南市長黃偉哲今天宣布推出「走出校園、文化to go」計畫，規劃10條「校外文化體驗一日遊」，預定明年10月前發出逾100輛專車，將1000名學子帶進文化場館體驗台南歷史文化。

台南市政府配合文化部「校外文化體驗」政策，推出「走出校園、文化to go」計畫，串聯全市12座文化場館及文化部4座場館，規劃10條不同主題的「校外文化體驗一日遊」。

黃偉哲今天在宣傳記者會指出，台南市文化底蘊豐富，10條路線涵蓋16座文化部與市府轄管場館，包括山海、古蹟及博物館；今年又適逢「台南400」，他期待透過文化交流，讓外國年輕人參與文化旅遊或修學旅行，更深入了解台灣及台南。

台南市政府發布新聞稿指出，10路線整合跨場館資源，以歷史傳說、自然科學、考古、史前文化、傳統藝術等主題，帶領學子走過史前時代、西拉雅逐鹿傳說、大航海時代及當代，深度探究台南前世今生。

文化部

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