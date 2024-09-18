走出校園計畫帶千名學子遊16場館 穿越台南前世今生
台南市長黃偉哲今天宣布推出「走出校園、文化to go」計畫，規劃10條「校外文化體驗一日遊」，預定明年10月前發出逾100輛專車，將1000名學子帶進文化場館體驗台南歷史文化。
台南市政府配合文化部「校外文化體驗」政策，推出「走出校園、文化to go」計畫，串聯全市12座文化場館及文化部4座場館，規劃10條不同主題的「校外文化體驗一日遊」。
黃偉哲今天在宣傳記者會指出，台南市文化底蘊豐富，10條路線涵蓋16座文化部與市府轄管場館，包括山海、古蹟及博物館；今年又適逢「台南400」，他期待透過文化交流，讓外國年輕人參與文化旅遊或修學旅行，更深入了解台灣及台南。
台南市政府發布新聞稿指出，10路線整合跨場館資源，以歷史傳說、自然科學、考古、史前文化、傳統藝術等主題，帶領學子走過史前時代、西拉雅逐鹿傳說、大航海時代及當代，深度探究台南前世今生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言