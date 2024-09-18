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原天仁工商花6.8億改建台南傳統藝術中心 黃偉哲盼工期提前

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
黃偉哲聽取南市文資處簡報，指示盼工期能提前。圖／台南市政府提供
黃偉哲聽取南市文資處簡報，指示盼工期能提前。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今上午視察整建中的「台南傳統藝術中心」，該中心預估2027年完工，未來將與南藝大音樂等系合作推廣，黃指示市府文資處加速興建工程，希望工期提前完工。

學甲區原天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規畫建置「台南傳統藝術中心」，其中「聯禎館」則作里民活動中心使用，黃偉哲上午由文化局長謝式淵、文資處長林喬彬等人陪同視察。

文資處說明，天仁工商校地約3公頃，2015年因少子化停招，2021年啟動規畫設計案，去年完成移撥予市府，今年進行第一期工程整建，並爭取第二期經費，預估2027年完工。粗估總經費約6.8億元。

目前規劃原「教學大樓」、「實習工廠」作為傳習及課程空間，「三連館」規畫為辦公空間及圖書室，「綜合大樓」規畫為展演及典藏空間，汽車實習工廠（歷史建築原學甲公學校校舍）及籃球場規劃為「南區建材銀行」。

文資處說明，第一期規畫調查與設計600萬元，文資局補助420萬；第一期工程（教學大樓整建）1億580萬元；第二期規畫調查與設計500萬元，文資局補助265萬5千元；第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建）4億9420萬元，預計爭取文資局再造2.0計畫經費；原學甲公學校整建工程6150萬，文資局補助3690萬元。

另外，「台南傳藝中心」也規畫跨域合作，未來將與南藝大音樂系合作推廣音樂性陣頭表演藝術，與藝術史學系合作進行文物調查，與音像藝術學院合作，針對廟宇收存珍貴歷史影像紀錄加以修復。另外，也將爭取文資局傳匠訓練移轉到台南，同時也將爭取在此設置南區建材銀行。

黃偉哲要求文資處加速推動傳藝中心興建工程，里民活動中心部分請民政局以多案並行方式同步處理，期在維持工程品質前提讓工程速度加快、工期提前。

原學甲天仁工商將改建為「台南傳統藝術中心 」，圖為分期分區規畫藍圖。圖／台南市政府提供
原學甲天仁工商將改建為「台南傳統藝術中心 」，圖為分期分區規畫藍圖。圖／台南市政府提供
原學甲天仁工商將改建為「台南傳統藝術中心 」，台南市長黃偉哲上午視察，盼提前完工。圖／台南市政府提供
原學甲天仁工商將改建為「台南傳統藝術中心 」，台南市長黃偉哲上午視察，盼提前完工。圖／台南市政府提供

音樂 黃偉哲

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