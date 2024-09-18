來討論！從火車站串聯 南市推動「市區3條路」打造行人友善示範區

為提升市區內人行友善街道環境，台南市政府交通局選定中西區中正路、中山路及東區凱旋路3條市區重要道路，將建立市區友善安全交通環境示範道路，9月23日至28日舉辦3場「台南好行大步走，設計分享會」，邀請市民朋友設計交流討論，預計年底前完成整體規畫設計，再向國土署爭取經費共同推動台南人本交通發展。

交通局表示，為更能貼近民眾的需求及期待，請市民共同探討以「宜行生活」的中正路、中山路及凱旋路會是怎樣的生活情景，以及未來要如何規畫，主要是將行人空間的改善，從點串聯成線和面，如台南火車站前圓環廣場以人本交通為改造後，希望未來從火車站走出去後，可以串聯到中正路和中山路商圈及成大都是行人友善空間。

交通局去年在中西區公所以「行人友善城市願景」為主題，邀請市民共同討論道路環境改善的願景，民眾對於人本交通的推動十分期待，交通局配合國土署113年「永續提升人行安全計畫」補助案先行爭取規畫設計案，並選定中西區中正路、中山路及東區凱旋路作為友善安全交通環境示範路段。

交通局此次是以「和樂人行，串古接新」為規畫設計主軸，新設人行道空間並串聯既有人行道，從新興發展區運河星鑽特區，經載有昔日台南運河盲段歷史記憶再生的河樂廣場，穿梭歷史街區，以台南火車站為中介區域，連接文教重鎮成功大學，串連南紡購物中心與TOD（大眾運輸導向的發展）核心平實特區，讓市民可在從歷史文化到新興發展的路徑中「悠然行走，安全暢遊」。

交通局指出，市府和民間對行人友善城市願景有共同的期盼，今年8月中旬已針對中西區中正路、中山路及東區凱旋路辦理公民共學工作坊，為更能貼近民眾的需求及期待，3條示範路段各辦理一場「設計分享會」，與民眾交流「共想」凝聚出示範路段友善安全交通環境的各種可能性，作為後續規劃設計的參考。