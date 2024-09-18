優人神鼓躍上北香湖公園舞動中秋夜 嘉市光織影舞逾38萬人次湧入

嘉義市2024光織影舞14日盛大登場，遊客絡繹不絕，至今共吸引38.2萬人次湧入北香湖公園。中秋夜土星合月超級月亮映照下，迎來國際級表演藝術團體「優人神鼓」表演，震撼人心鼓聲自湖面響徹雲霄，民眾擠滿公園湖畔，陶醉中秋月色、鼓聲與光影交織藝術饗宴。

「光織影舞」光影藝術展2020年首次舉辦，連年力求創新突破，今年第5屆「逐光月影」有優人神鼓國際級表演活動，創造觀光旅遊亮點，昨晚「奔騰」演出揭開序幕，優人神鼓展現精準強烈鼓聲節奏，樂曲蘊含向上能量，象徵節慶和諧與更新，獻給遊客，市長黃敏惠帶領市府團隊與市民、遊客觀賞同樂。

觀光新聞處長張婉芬說，中秋明月是2015年以來最大「超級月亮」，也是21世紀僅此一次「土星合月」，高掛夜空明月有土星相伴，就像中秋夜與月亮團聚太陽系家人，湖畔圍滿攜家帶眷遊客優人神鼓氣勢磅礡的演出，充滿生命力、振奮人心鼓聲引領觀眾沉浸自然、光影交匯的視覺、聽覺享受，共度難忘美好的中秋佳節。

光織影舞以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的「桃花源記」意境，打造「桃花林」、「逐花月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等8大光影藝術展區，優人神鼓演出呼應陶淵明「桃花源記」精神，以安定鼓聲、靜謐內在力量，引領觀眾在湖光月色中，進入夢幻又詩意的時光旅程。期

光織影舞展期至29日、每晚6點亮北香湖公園，活動期間逢假日晚間8點在「彎月聚星」舞台有特技、馬戲及LED等光影精采表演。每天下午4點「花影市集」開市，超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品齊聚一堂。