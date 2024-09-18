安平小鎮 上半年10大景點榜首

交通部觀光署統計今年上半年觀光遊憩區人次，台南市安平區吸引逾1000萬人次奪冠；彰化鹿港老街、嘉義文化路夜市、桃園中壢老街及嘉義檜意森活村等4處景點首次入榜。學者分析，安平因舉辦台灣燈會而受惠，另比較近兩年10大觀光遊憩區，看得出縣市觀光產業發展逐漸轉型，推動觀光主力已轉為商圈周邊。

觀光署統計今年1至6月觀光遊憩區人次，10大熱門景點依序為台南安平區（俗稱安平小鎮）、雲林北港朝天宮、彰化鹿港老街及周邊地區、嘉義市文化路夜市、雲林北港武德宮、台北101、高雄駁二藝術特區、愛河（五福四路至博愛一路）、桃園中壢老街及嘉義市檜意森活村。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，今年上半年10大遊憩景點遊客達6553萬人次，較去年同期4742萬人次，增長38%；去年第一熱門景點的國父紀念館，因舉辦台灣燈會，吸引逾724萬人次，今年上半年僅有63萬餘人次，下滑91％；而今年安平小鎮也舉辦台灣燈會，因此受惠增加遊客人數，排名第一。

台北101、駁二特區及愛河原本在10大熱門景點榜外，今年擠進榜內。黃正聰分析，這與觀光主管機關的管理概念及計算遊客的方式調整有關，以台北101為例，去年是以門票數計算，今年改為人潮計數器。

觀光署表示，單一出入口的景點採門票數也能統計人數，但開放式空間採電子計數系統，甚至是電信數據人流統計會更為精準，但仍以各縣市及觀光主責單位採用的統計方式為主。

黃正聰說，過去熱門景點多以國家公園等為主，但觀察近2年的變化發現，今年各縣市多偏向推廣商圈為主的型態，如鹿港、高雄駁二特區等，以商圈結合景點推動觀光發展將成未來趨勢。