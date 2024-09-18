植樹+減浪柵 鞏固七股潟湖外沙洲

本報陽光行動曾報導台南七股潟湖外的沙洲持續「消瘦」，獲得重視，台江國家公園管理處指出，近5年投入以自然工法、植樹造林延緩網仔寮汕沙灘退縮，3年內種7萬6000棵以上苗木，今年還要種2萬棵。

台江國家公園管理處分析，七股潟湖西側的濱海沙洲因曾文水庫建立，曾文溪輸沙量大量減少，又因多年來長浪及颱風影響，外圍沙洲以驚人的速度遭侵蝕，破壞既有設施及防風林，影響七股潟湖生態及養蚵產業。

為延緩沙洲被侵蝕、保障潟湖生態與產業，針對網仔寮汕沙灘退縮，2018年起台江處以近自然工法理念、植樹造林並行，緩解沙洲快速退縮；對於侵蝕嚴重地區，以減法設計原則及近自然工法理念，設木樁弧形減浪柵，做為減輕長浪衝擊的護岸措施，再配合風向設置竹製堆砂籬，保留沙土於沙洲，2019年迄今投入4400萬元。

據觀察，去年受颱風外圍環流、長浪，造成減浪柵損壞，但流失再補樁，部分減浪柵已發揮淤沙成效。

台江處指出，2020年起與慈心有機農業基金會簽署「網仔寮汕植樹造林合作」備忘錄，2021至2023年種7萬6000棵以上苗木，今年持續在林間破空處種植，預計種2萬棵苗木及地被爬藤植物，採複層植栽方式，盼透過「護岸、固砂、造林」，達到沙洲延壽，讓七股潟湖生態資源能永續發展。