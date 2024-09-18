新港媽契子女中秋團圓 最年長107歲

嘉義縣新港奉天宮每年中秋舉辦媽祖的契子女團圓，今年沒連假，昨仍有百名契子女回宮，最年長107歲契子林福來坐著輪椅與縣長翁章梁一起切蛋糕，場面溫馨。另，雲林北港武德宮信徒連年成長，燒金紙需求大增，廟方打造1座環保金爐昨啟用，並宣示成為全球首座碳中和的廟宇。

新港奉天宮辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，奉天宮董事長何達煌說，特別準備象徵「平安團圓」平安圓、「富貴棉長」長壽麵、「金銀財寶」元寶水餃、兩層大蛋糕等與來自全國各地的契子女分享，一起享受團圓喜悅。人瑞林福來曾任44年奉天宮董事，也是目前奉天宮媽祖最年長的契子。

雲林縣北港武德宮響應淨零碳排，購買國際碳權抵銷碳排放，縣長張麗善（左四）見證取得相關證書。記者陳雅玲／攝影

另，北港武德宮費時6年打造1座可過濾懸浮物、空汙氣體的環保地庫金爐，廟方主委林安樂說，雖消弭空汙，燃燒生熱仍不免造成「溫室氣體」增加，結識台灣碳資產公司董事長張三河後，經碳盤查，廟方去年至今年9月12日的碳排量是3150公噸，便花費500萬元購買國際優質碳權進行碳中和。

林安樂也說，這次購買的碳權一舉抵消武德宮自2023年迄今，直接排放包括點香、燒金，到間接排放的所有用電所產生的溫室氣體，即日起，武德宮每年均根據當年度碳盤查所得的溫室氣體排放，年年淨零。