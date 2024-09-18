防範天文大潮 雲林箔子寮漁港 防潮牆全加高

明天至21日迎來今年第3度天文大潮，加上台灣東側有熱低氣壓、北方有葡萄桑颱風，雲林居民憂心四湖鄉箔子寮漁港重演去年嚴重海水倒灌，縣府指出，將箔子寮漁港的防潮牆再加高，全數提升到3公尺以上，月初完工。台南、高雄預期此次大潮暫未達警示數值。

去年8月、9月受到年度大潮加上颱風、超級藍月影響，地勢低窪的箔子寮漁港發生嚴重的海水倒灌，監測到最高潮位是259公分，因防潮牆僅1.9至2.2公尺高，海水直接灌進漁港內陸，一度有漁會員工受困；縣府統計，最嚴重時淹水面積有92公頃、影響時間約3天。

縣府水利處長許宏博說，根據箔子寮潮汐預報，19日中午11時39分潮位最高，將達223公分、20日最高潮位在中午12時24分可達221公分、21日最高潮位約210公分高，不過颱風造成的風暴潮，恐讓原預測潮位再加高40至45公分，須持續監控。

許宏博指出，月初將箔子寮漁港防潮牆再加高80公分至1公尺，防潮牆高度全數提升到3公尺高，長度1公里分布在漁港東、南、北側。

高市水利局表示，觀察9月的潮位預報未達警示數值，颱風若確定接近台灣引起潮位遽升，會緊急應變，依目前晴天大潮可能造成積淹水區域主要為旗津沿岸、路竹區三公宮地區，將提前2小時布設沙包、閘門擋水、裝15部小型抽水機等，至於永久性防潮措施，在旗津區將分2期施作防潮工程，第1期分兩標已發包施工中，主要為堤防高度、箱涵功能、閘門抽水機設備加強等。

台南市水利局長邱忠川說，7月颱風期間更大的天文大潮，台南都沒有淹水狀況，研判此次應也不會有，且已在往年可能淹水的安平路一帶裝抽水機，有海水溢流都會立刻處理。

嘉義縣政府水利處指出，大潮及颱風靠近加強戒備，整備268座抽水站、586座水門，也將23座滯洪池排至最低水位，並準備2萬個沙包、逾200台移動式抽水機，今年還斥資1.27億元改善鹽館溝抽水站，設3組抽水機，每秒可抽排4.5公噸水，也將滯洪池東側堤岸加高至防洪保護標準，盼大幅改善布袋鎮沿海淹水問題。