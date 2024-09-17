「嘉義愛舞」堅決代表台灣 精湛舞姿為國爭光

「嘉義愛舞」拉丁舞團日前到馬來西亞參加比賽，開幕時主辦單位希望以中國代表隊名義出席，舞蹈老師翁仲德嚴詞拒絕，甚至以拒絕參賽表達立場，最後拿著國旗進場，選手們也贏得亮眼成績。

翁仲德今天表示，14、15日帶著17名選手到馬來西亞參加「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」，首日還跟中國、俄羅斯等國家的選手一起參加聯合訓練營，大家相處相當融洽，沒想到15日的開幕前夕遭主辦單位無理對待。

翁仲德說，舞團在報名時即以台灣的名義，主辦單位卻希望以中國代表隊名義出席，他自己無法接受此事，因此當場嚴詞拒絕，並表達拒絕出席，甚至帶選手離場拒絕參賽。

經多方多次協調後才達成共識，「嘉義愛舞」拉丁舞團以台灣代表隊進場，且選手們在後續賽事上表現出眾，屢屢獲得佳績。翁仲德說，當國旗在賽場飄揚時，內心非常非常感動，當下想大喊「我們來自台灣，I come from Taiwan」。

翁仲德指出，選手們今年初在馬來西亞的國際公開賽表現出色，主辦單位為確保比賽精彩度，才做了最大的讓步，可見實力才是談判最佳籌碼。「嘉義愛舞」最終拿下11金、9銀、11銅，用優異成績向全國證明台灣的實力。