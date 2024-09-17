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台南推尋找熱蘭遮市鎮特展 考古成果探索文史記憶

中央社／ 台南17日電

台南市文化資產管理處舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，預定22日於原安平劍獅埕園區開幕，透過考古成果展現等內容，號召民眾探索在地文史，打造不同以往的集體記憶。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展為台南市列冊文化資產「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」首度面世，將歷年考古成果和全民共享，展示現地共有荷治時期至日治時期等不同年代的建築遺構。

黃偉哲指出，疑似清代設立的水師五館之一「金門館」連續磚造基礎與鋪面，及17、18世紀瓷器為主的出土文物等考古發現，見證台南400年來城市變遷與台灣躍入國際視野時代印記。

台南市政府文化局提供資料指出，1624年荷蘭人在今安平古堡位址建造熱蘭遮城，台灣就此登上世界舞台，成為重要國際貿易據點，現今安平區延平老街一帶聚集荷蘭人、漢人、原住民等多元族群，進而發展成為生活、商業樞紐的熱蘭遮市鎮。

台南市文化局指出，面對台南400文化歷史課題，台南市政府於2003年起於安平古堡及老街周邊進行不少考古行動，並逐步累積重大考古發現，包括安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊等，成果豐碩。

台南市文化局指出，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」計畫獲文化部文化資產局補助支持，預計22日起至2025年3月23日止，於「安平劍獅埕」園區原址（台南市安平區延平街35號）限期開放，開放時間為每週三至週日及國定假日上午9時至下午5時。

文化局指出，除首度公開熱蘭遮市鎮現地考古成果，更以跨域性、教育性、公共性融入策展理念，建立「考古埕」獨特品牌，策展軸線以空間縱軸與時間橫軸為概念切入，帶領民眾貼近考古本質與內涵，並透過主題工作坊和互動展示裝置設計，提供對城市反思和想像。

文化資產 考古

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