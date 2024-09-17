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提升英文競爭力 嘉義市每校超過2名外師、人數創今年新高

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供

嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師，平均每所學校都有超過2名外師，不少外籍教師在嘉義市任教多年，早就把台灣當成第2個家，今年市府還特別邀外師吃月餅，欣賞光織影舞光影藝術節，一起感受中秋佳節熱鬧氣氛。

教育處長郭添財說，嘉市外籍師資包括18名市聘外籍英語教師、15名國教署TFETP外籍英語教學人員、19名部分工時外籍英語教學助理ELTA；市府今年首度與Fulbright基金會合作，引進8名外籍教學助理ETA與ETF，再加上英籍教學顧問及大業實中各1人，共有62名外籍教師。

教育處指出，嘉義市27所公立國中小學今年共有62名外籍教師加入教學行列，分別來自美國、加拿大、南非、菲律賓、貝里斯、英國、澳洲等多個國家，為嘉義市雙語教育注入強大資源，且雖然每年都有新血加入，但也有不少外師選擇在嘉義市任教超過5年。

為了提升雙語教育成效，市府日前舉辦教學工作坊，聚集嘉義市所有外籍教師，探討如何在教學中運用創新方法，提升學生英語能力。嘉市英語教育資源中心還特別準備老字號糕餅店的多種口味月餅，讓外籍教師感受中秋氣氛，並邀請大家參加光織影舞光影藝術節。

在嘉義市任教2年的民生國中美籍外師Michael說，他很喜歡嘉義市的人們，大家都很重視教育與外師社群，今年中秋會和朋友一起烤肉，共度歡樂時光。首次在嘉義市任教的大同國小菲籍教師Wynee說，嘉義給她一種「家的感覺」，人們非常友善，很期待今年中秋節。

市長黃敏惠表示，國際視野是嘉義市教育綱領之一，雙語力與國際觀是現今重要的軟實力。為了培養能影響未來的孩子，嘉義市近年全方位投入教育資源，從國中小教育逐年擴大引進外籍教師，提供學生口說英語學習環境，強化學生國際觀及跨文化適應能力。

嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，教育處日前舉辦工作坊還特別準備月餅，讓外師感受中秋節氣氛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，教育處日前舉辦工作坊還特別準備月餅，讓外師感受中秋節氣氛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供
嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師。圖／嘉義市政府提供

嘉義 教師 英語能力

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