提升英文競爭力 嘉義市每校超過2名外師、人數創今年新高

嘉義市外籍教師人數今年創新高，27所公立國中小學共有62名外籍教師，平均每所學校都有超過2名外師，不少外籍教師在嘉義市任教多年，早就把台灣當成第2個家，今年市府還特別邀外師吃月餅，欣賞光織影舞光影藝術節，一起感受中秋佳節熱鬧氣氛。

教育處長郭添財說，嘉市外籍師資包括18名市聘外籍英語教師、15名國教署TFETP外籍英語教學人員、19名部分工時外籍英語教學助理ELTA；市府今年首度與Fulbright基金會合作，引進8名外籍教學助理ETA與ETF，再加上英籍教學顧問及大業實中各1人，共有62名外籍教師。

教育處指出，嘉義市27所公立國中小學今年共有62名外籍教師加入教學行列，分別來自美國、加拿大、南非、菲律賓、貝里斯、英國、澳洲等多個國家，為嘉義市雙語教育注入強大資源，且雖然每年都有新血加入，但也有不少外師選擇在嘉義市任教超過5年。

為了提升雙語教育成效，市府日前舉辦教學工作坊，聚集嘉義市所有外籍教師，探討如何在教學中運用創新方法，提升學生英語能力。嘉市英語教育資源中心還特別準備老字號糕餅店的多種口味月餅，讓外籍教師感受中秋氣氛，並邀請大家參加光織影舞光影藝術節。

在嘉義市任教2年的民生國中美籍外師Michael說，他很喜歡嘉義市的人們，大家都很重視教育與外師社群，今年中秋會和朋友一起烤肉，共度歡樂時光。首次在嘉義市任教的大同國小菲籍教師Wynee說，嘉義給她一種「家的感覺」，人們非常友善，很期待今年中秋節。