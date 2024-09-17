身障選手程銘志奪下帕運桌球銀牌 民代爭取提升獎金留住人才
我國在剛落幕的巴黎帕運中奪得3銀2銅，創下參賽以來最佳成績，其中台南市選手程銘志，奪下桌球男子單打輪椅TT5級銀牌。立委林俊憲與多名市議員昨到程銘志家中拜訪，除了肯定他的優異表現，並祝中秋快樂；他們表示，會為運動選手爭取更高獎金，為南市留下優秀的運動人才。
林俊憲與南市議員蔡筱薇、沈震東、朱正軒、黃肇輝到程銘志家中表達恭喜與祝賀之意，林說，運動表現是選手長期訓練的成果，對身障選手而言，要克服的訓練難關更為嚴格，選手本身要投注許多心血與時間，也需要周邊資源的協助與支持。
林俊憲認為，為了避免優秀選手被其他縣市搶走，台南市政府應提供更多誘因，改善選手的訓練環境，才能培養出更多國手為國爭光；他與議員們表示，會爭取提高帕運獎金，一起做為選手們的最佳後盾。
出身台南的程銘志，自小就被視為桌球天才，不料2011年遭酒駕車撞上，導致左腳截肢，讓他幾乎斷絕桌球夢。之後在重新接觸輪椅桌球後，才重新延續夢想，並在今年3度征戰帕運，奪得銀牌績。
林俊憲在了解程銘志的經歷後表示，要培養出優秀選手絕非一朝一夕可成，除了要勉勵選手們精進技術外，也要為選手爭取更好的運動環境，讓選手專心投入訓練，爭取更好的成績。
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