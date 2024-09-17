全球首座碳中和廟宇在雲林 北港武德宮購買500萬元碳權

雲林縣北港武德宮響應淨零碳排，打造可過濾懸浮物、空汙氣體的環保金爐，今天啟用，自主減量碳排放，並斥資500萬元購入足以抵銷至少3年排碳量的碳權，宣示成為全球首座碳中和的廟宇。

北港武德宮因信徒連年成長，燒金需求大增，廟方響應淨零碳排趨勢，除原有天庫金爐，再花費6年時間打造一座可過濾懸浮物、空汙氣體的環保地庫金爐，今天在雲林縣長張麗善、民政處長蕭德恕、北港鎮長蕭美文等人見證下啟用。

武德宮主委林安樂表示，環保金爐雖能隔絕pm2.5等懸浮物消弭空汙，但只要燃燒生熱，仍不免造成「溫室氣體」的增加，且宗教信仰產生的碳排量雖遠不及企業、交通，卻仍背負空汙罵名壓力。

因緣際會結識台灣碳資產公司董事長張三河，他建議武德宮應率先朝碳中和，並逐步邁向淨零的目標加速前進。

台灣碳資產公司董事總經理劉德安表示，經碳盤查，武德宮去年至今年9月12日的碳排量是3150公噸，廟方花費500萬元購買國際優質碳權進行碳中和，包含巴西亞馬遜森林及生物多樣性保育計畫、東南亞地區潔淨能源及水源保護計畫、國際藍碳等項目，這些碳權兼顧聯合國永續發展目標（SDGs），購買總量足以抵銷廟方至少3年以上的碳排量，武德宮也是全球首座進行碳中和的廟宇。

張麗善表示，雲林是宗教大縣，長久以來的宗教信仰，要大家不燒香、不燒金不容易，只能鼓勵大家減量、心誠則靈，感謝武德宮願意成為環保典範，走在時代尖端，跟國際接軌，非常不簡單。