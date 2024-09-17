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睽違多年台南新化虎頭埤風景區再辦烤肉 人潮破千
台南新化虎頭埤風景區睽違多年，今年再度由市府觀旅局辦理「虎哩中秋輕鬆烤」活動，結合烤肉和園區休閒遊憩設施，讓遊客與親友坐擁湖濱山色，享受更豐富多元的中秋佳節，觀旅局初估，新化虎頭埤風景區中秋假期入園烤肉人潮，可望破千人。
觀旅局表示，今年中秋節雖非連續假期，不過上周末假日仍有許多外縣市遊客到虎頭埤風景區露營，享受清朗夜空的美麗月色與星光；虎頭埤風景區停辦烤肉活動多年，今年重新以「虎哩中秋輕鬆烤」為主題舉辦烤肉活動，希望讓大家回想起虎頭埤風景區烤肉盛況。
觀旅局也說，今天適逢中秋節，上午11點不到已有近千名遊客入園烤肉、從事休憩活動，上周末假日也吸引超過百組、逾700位民眾參加，初估今年中秋假期到虎頭埤園區烤肉的人潮可望破千人，許多遊客更紛紛敲碗，希望明年還可以再舉辦。
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