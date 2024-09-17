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台南漁光島浪高0.8公尺適合玩風浪板 玩家齊聚過中秋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影

今天是中秋節，中央氣象局預報台南沿海浪較高，適合海上運動的台南市安平區漁光島，吸引許多民眾來此衝浪、玩浪板與帆船，體育局表示，漁光島是最佳海上運動地點，港務公司已決定在此打造觀光休閒中心，該局也積極爭取在此設置海上運動訓練中心，讓漁光島成為最棒的觀光休閒與運動場域。

漁光島有美麗的月牙灣，加上南北各一道防波堤，構築一年四季都適合海上運動的天然場域，去年全國運，這裡是帆船賽的場地，也受到好評，下月體育局也要在此舉辦全國沙灘運動。另台灣港務公司也與南市府合作，將投入1.5億元興建旅客服務中心、結合人文、娛樂休憩與自然景觀，打造風貌獨特的海岸休閒景點，預計今年底動工，2026年完工，也將使漁光島吸引更多人潮。

今天是中秋節也是漲潮期，氣象局預報今天台南沿海浪高約0.8公尺，因有高低落差，適合玩浪板、衝浪等活動，一大早就吸引玩家帶著浪板、風帆來漁光島玩，許多大人也帶小孩來踏浪、玩沙。

玩家表示，今天有浪，玩起來很順，也很過癮，但有人昨天就來玩，說浪較今天高，玩得更起勁；因今天剛好是中秋節，把握難得放假機會，享受浪板的刺激與快活。

南市帆船委員會今天也在漁光島舉辦帆船基礎訓練營隊，為有興趣的小朋友打基礎，教育局長陳良乾也來關心，並了解漁光島的海上運動情形。他說，漁光島因地形關係，幾乎一年四季都適合海上運動，漁光島有浪處適合衝浪、玩浪板與風帆、海浪平反處可讓小孩子玩獨木舟，另也適合輕艇訓練。目前嘉南大圳有水上訓練中心可玩輕艇、運河適合西式划船，也積極爭取在漁光島設置海上運動訓練中心，大力推動帆船等海上運動。

台南市安平漁光島有美麗月牙灣，吸引民眾來此賞景、看浪。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島有美麗月牙灣，吸引民眾來此賞景、看浪。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島今天有浪，浪高0.8公尺上下，適合浪板等海上運動，吸引玩家來此享受海上樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區漁光島有美麗月牙灣，一年四季適合海上運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區漁光島有美麗月牙灣，一年四季適合海上運動。記者鄭惠仁／攝影

中秋節 台南 氣象局 沙灘 運動

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