新港奉天宮媽祖契子中秋團聚 翁章梁牽百歲人瑞切蛋糕

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，雖然今年中秋沒有連假，但回廟人潮熱情不減，最年長107歲契子林福來坐著輪椅到正殿參拜祈福，縣長翁章梁牽著林福來的手一起切蛋糕，百名契子女擠滿正殿，場面溫馨熱鬧。

董事長何達煌說，今年中秋節沒有連假，全台媽祖契子女仍不遠千里而來，上百名信徒一起感謝媽祖婆保佑，並為福德正神祝壽，特別準備平安圓、長壽麵、元寶水餃與各式點心與來自全國各地的契子女分享，讓大家回來新港拜媽祖，一起享受團圓喜悅。

廟方表示，父母向媽祖祈求育兒順利，將子女給媽祖作契子，必須親自到廟裡填寫「契字」，領取香火袋，即俗稱「縣貫」，之後每逢中秋就要回廟裡換香火袋的紅絲線，再過一次香爐就是「換貫」，直到滿16歲那年，向媽祖謝恩後歸還香火袋，稱為「褪貫」。

奉天宮開台媽祖成是「囝仔ㄟ守護神」，給媽祖婆作契子女是新港常見傳統生命禮俗。奉天宮今天一早湧入各地回來的媽祖契子女，廟方準備象徵「平安團圓」平安圓、「富貴棉長」長壽麵、「金銀財寶」元寶水餃及2層大蛋糕，也邀魔術氣球表演與孩童同歡。

翁章梁說，將孩子給神明作為契子是在地傳統文化，他自己也是某間廟的契子，8月15日中秋是團圓的日子，何達煌把大家找回來團圓，好像回家一樣，非常用心；107歲林福來是媽祖契子，曾任44年奉天宮董事，也是目前奉天宮媽祖最年長的契子，祝福每個人都平安。