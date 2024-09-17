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颱風蠢動又逢天文大潮 雲林縣本月19至21日嚴防風暴潮災害發生
2023年8、9月年度天文大潮，及颱風造成的風暴潮，造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港嚴重海水倒灌，今年9月19至21日又逢天文大潮，因台灣南方呂宋島東側有熱低氣壓持續發展，加上北方有颱風葡萄桑，雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。
去年8月、9月，受到年度天文大潮加上颱風造成的風暴潮、超級藍月影響，地勢低窪的箔子寮漁港發生嚴重的海水倒灌，監測到最高潮位是259公分，因防潮牆只有1.9至2.2公尺高，當時海水直接灌進漁港內陸，一度有漁會員工受困，縣府統計最嚴重時淹水面積有92公頃，影響時間約3天。
縣府水利處長許宏博說，今年9月19至21日將迎來年度天文大潮，根據箔子寮潮汐預報，19日漲潮在中午11時39分潮位最高將達223公分、20日最高潮位落在12時24分可達221公分、21日最高潮位分別在凌晨0時42分、下午1時11分有210公分高。
縣府為防範去年海水倒灌造成的淹水災情，今年8月已邀請國內外專家學者舉辦美英台跨國交流座談會，汲取國內外的實務作法，盼降低災害發生，許宏博表示，颱風造成的風暴潮，可能會讓原預測潮位再加高40至45公分，目前台灣外海北方有颱風葡萄桑、南方呂宋島東側有熱低氣壓發展，必須持續觀測是否可能帶來風暴潮影響。
許宏博表示，因應天文大潮預估最高潮位，加上風暴潮可能增加的潮位，縣府已於本月初將箔子寮漁港的防潮牆再加高80公分至1公尺，防潮牆高層已全數提升到3公尺高，長度1公里，分布在漁港東、南、北側，也會持續監控颱風動態及潮位影響，減少災害發生。
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