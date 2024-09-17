快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風蠢動又逢天文大潮 雲林縣本月19至21日嚴防風暴潮災害發生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。圖／雲林縣政府提供

2023年8、9月年度天文大潮，及颱風造成的風暴潮，造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港嚴重海水倒灌，今年9月19至21日又逢天文大潮，因台灣南方呂宋島東側有熱低氣壓持續發展，加上北方有颱風葡萄桑，雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。

去年8月、9月，受到年度天文大潮加上颱風造成的風暴潮、超級藍月影響，地勢低窪的箔子寮漁港發生嚴重的海水倒灌，監測到最高潮位是259公分，因防潮牆只有1.9至2.2公尺高，當時海水直接灌進漁港內陸，一度有漁會員工受困，縣府統計最嚴重時淹水面積有92公頃，影響時間約3天。

縣府水利處長許宏博說，今年9月19至21日將迎來年度天文大潮，根據箔子寮潮汐預報，19日漲潮在中午11時39分潮位最高將達223公分、20日最高潮位落在12時24分可達221公分、21日最高潮位分別在凌晨0時42分、下午1時11分有210公分高。

縣府為防範去年海水倒灌造成的淹水災情，今年8月已邀請國內外專家學者舉辦美英台跨國交流座談會，汲取國內外的實務作法，盼降低災害發生，許宏博表示，颱風造成的風暴潮，可能會讓原預測潮位再加高40至45公分，目前台灣外海北方有颱風葡萄桑、南方呂宋島東側有熱低氣壓發展，必須持續觀測是否可能帶來風暴潮影響。

許宏博表示，因應天文大潮預估最高潮位，加上風暴潮可能增加的潮位，縣府已於本月初將箔子寮漁港的防潮牆再加高80公分至1公尺，防潮牆高層已全數提升到3公尺高，長度1公里，分布在漁港東、南、北側，也會持續監控颱風動態及潮位影響，減少災害發生。

雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府憂心風暴潮重演，已將箔子寮漁港防潮牆提高因應，並嚴加監控潮位影響。圖／雲林縣政府提供
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，連港區的聯外道路全被淹沒。圖／本報資料照片
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，連港區的聯外道路全被淹沒。圖／本報資料照片

監控 風暴 颱風

延伸閱讀

台東、屏東大雨特報 今晚起水氣再增

75年來最強颱風重創上海

颱風蘇力最快24小時內生成 中秋天氣東雨西晴

路徑相似！貝碧佳剛侵襲上海 葡萄桑緊接著而來

相關新聞

颱風蠢動又逢天文大潮 雲林縣本月19至21日嚴防風暴潮災害發生

2023年8、9月年度天文大潮，及颱風造成的風暴潮，造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港嚴重海水倒灌，今年9月19至21日又逢天文...

新港奉天宮媽祖契子中秋團聚 翁章梁牽百歲人瑞切蛋糕

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，雖然今年中秋沒有連假，但回廟人潮熱情不減，最年長107歲契子林...

雲嘉南水稻產區發現捲葉蟲侵害 農改場籲留意防治

台南區農業改良場檢測人員連日在雲嘉南水稻產區發現「瘤野螟捲葉」肆虐、田間害蟲密度上升。農改場研究人員說，不及時防治將嚴重...

七股潟湖外沙洲流失 種樹10萬棵加減浪柵發揮固岸功效

台江國家公園管理處為延緩七股潟湖西側濱海沙洲遭侵蝕，保障潟湖生態與產業，近5年已投入4400萬元，以自然工法及植樹造林延...

雲林暫緩發設綠電廠同意函 羅智強：護農田謝謝張麗善

太陽光電板於農用地種電，常引發爭議。雲林縣政府日前發函經濟部，要求納入總量管制，在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電...

下屆台南市長 謝龍介表態參選？

國民黨立委謝龍介前天參加網路媒體節目，重提他本屆參選台南市長時所說若當選不追求連任，表示「假設選上台南市長，一樣只會做4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。