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雲嘉南水稻產區發現捲葉蟲侵害 農改場籲留意防治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
瘤野螟幼蟲體色淡黃綠，頭部深色至淡褐，胸部被板淡褐，具有黑色褐斑。圖／台南農改場提供
瘤野螟幼蟲體色淡黃綠，頭部深色至淡褐，胸部被板淡褐，具有黑色褐斑。圖／台南農改場提供

台南區農業改良場檢測人員連日在雲嘉南水稻產區發現「瘤野螟捲葉」肆虐、田間害蟲密度上升。農改場研究人員說，不及時防治將嚴重影響植株生育與收成，呼籲農民盡快觀察田間狀況，留意及時防治。

研究人員說，水稻瘤野螟又稱縱捲葉蟲、捲葉蟲、葉尾蟲。成蛾產卵於水稻葉片上，每隻雌蛾可產100至300粒卵。初孵化幼蟲啃食嫩葉葉肉，留下細白線危害狀，成長後會將葉片捲成筒狀，藏匿其中取食葉肉，殘留長條白色食痕後，再遷移其他稻葉危害。

瘤野螟能發生於水稻栽培全期，一般在分蘗期陸續侵入，田間典型危害狀多為一蟲捲一葉。但若蟲害提早發生於水稻幼株，由於葉片細小，危害狀則為多片葉捲為單一蟲苞，並明顯可見幼蟲啃食後白色下表皮。瘤野螟能長距離遷移，夏季常隨氣流遷移入境後侵入稻田，注意防範才能確保產量與收成。

研究人員說，瘤野螟防治應注意清除田邊雜草，田邊溝渠或山邊雜草常有成蟲棲息，清除雜草可減少成蟲入侵。而偏施氮肥造成稻株生長過密及嫩綠，有利瘤野螟危害。若幼株已出現危害狀，須及時防治。生育中後期則視田間發生狀況防治。

澳元觀察平均每叢稻有1隻幼蟲、稻田每平方公尺（約20叢稻）平均有1隻成蛾，即為成蛾發生盛期，此時期7天後用藥，防治剛孵化初齡幼蟲。防治藥劑可參考農改場網站-農作物登記用藥查詢。防治的問題可與研究人員張淳淳、林國詞聯絡。電話：06-5912901轉308、305。

雲嘉南稻作檢測發現瘤野螟侵害，許多水稻出現典型危害狀態。圖／台南農改場提供
雲嘉南稻作檢測發現瘤野螟侵害，許多水稻出現典型危害狀態。圖／台南農改場提供

台南 農改場 農民

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