七股潟湖外沙洲流失 種樹10萬棵加減浪柵發揮固岸功效

台江國家公園管理處為延緩七股潟湖西側濱海沙洲遭侵蝕，保障潟湖生態與產業，近5年已投入4400萬元，以自然工法及植樹造林延緩網仔寮汕沙灘退縮，3年裡已種7萬6000棵以上苗木，今年還要種2萬棵，提升生態棲地功能及生物多樣性的復育力，並能永續發展。

台江國家公園管理處表示，七股潟湖西側的濱海沙洲因曾文水庫的建立，曾文溪的輸沙量大量減少，又因多年來長浪及颱風影響，外圍沙洲以驚人的速度被侵蝕掉，破壞既有設施及防風林，也影響七股潟湖內的生態系統及養蚵產業。

為延緩沙洲被侵蝕，保障潟湖生態與產業，該處從2018年起針對網仔寮汕沙灘退縮，以近自然工法理念、植樹造林併行方式，緩解沙洲快速退縮。對侵蝕嚴重地區，以減法設計原則及近自然工法理念，設置木樁弧形減浪柵，做為減輕長浪衝擊的護岸措施；再配合風向設置竹製堆砂籬，保留砂土於沙洲，從2019年至目前，已投入4400萬元，去年雖受颱風外圍環流及長浪等自然災害造成損壞，但流失再補樁，部分減浪柵已發揮淤砂成效。

台江處從2020年起與慈心有機農業基金會簽署「台江國家公園網仔寮汕植樹造林合作」備忘錄，從2021至2023年於網仔寮汕種植7萬6000棵以上苗木，今年持續在林間破空處種植，預計種2萬棵苗木及地被爬藤植物，採複層植栽方式，增加環境與氣候變遷適應力，提升濕地及海岸的生態棲地功能及生物多樣性的復育力。