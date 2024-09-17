聽新聞
0:00 / 0:00
七股潟湖外沙洲流失 種樹10萬棵加減浪柵發揮固岸功效
台江國家公園管理處為延緩七股潟湖西側濱海沙洲遭侵蝕，保障潟湖生態與產業，近5年已投入4400萬元，以自然工法及植樹造林延緩網仔寮汕沙灘退縮，3年裡已種7萬6000棵以上苗木，今年還要種2萬棵，提升生態棲地功能及生物多樣性的復育力，並能永續發展。
台江國家公園管理處表示，七股潟湖西側的濱海沙洲因曾文水庫的建立，曾文溪的輸沙量大量減少，又因多年來長浪及颱風影響，外圍沙洲以驚人的速度被侵蝕掉，破壞既有設施及防風林，也影響七股潟湖內的生態系統及養蚵產業。
為延緩沙洲被侵蝕，保障潟湖生態與產業，該處從2018年起針對網仔寮汕沙灘退縮，以近自然工法理念、植樹造林併行方式，緩解沙洲快速退縮。對侵蝕嚴重地區，以減法設計原則及近自然工法理念，設置木樁弧形減浪柵，做為減輕長浪衝擊的護岸措施；再配合風向設置竹製堆砂籬，保留砂土於沙洲，從2019年至目前，已投入4400萬元，去年雖受颱風外圍環流及長浪等自然災害造成損壞，但流失再補樁，部分減浪柵已發揮淤砂成效。
台江處從2020年起與慈心有機農業基金會簽署「台江國家公園網仔寮汕植樹造林合作」備忘錄，從2021至2023年於網仔寮汕種植7萬6000棵以上苗木，今年持續在林間破空處種植，預計種2萬棵苗木及地被爬藤植物，採複層植栽方式，增加環境與氣候變遷適應力，提升濕地及海岸的生態棲地功能及生物多樣性的復育力。
台江處強調，將透過護岸、固砂、造林，結合政府、民間與企業力量，期望達到沙洲延壽，讓七股潟湖生態資源能永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言