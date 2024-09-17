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南市改善農水路 明年中央增加補助

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府2019年起投入農水路改善，市府指出，總長度相當3.3條中山高速公路。圖／台南市政府提供
台南市政府2019年起投入農水路改善，市府指出，總長度相當3.3條中山高速公路。圖／台南市政府提供

台南市不少農水路年久失修，市長黃偉哲等人昨到鹽水區鹽水農地重劃區視察農水路改善情況，拓寬且畫路側邊線、反光導標，提升夜間行車的安全性。有議員認為，南市腹地遼闊，許多早期農水路都亟待改善；市府指出，中央明年度起改善農水路補助經費將提升。

市府指出，2019年至今改善農路約1253公里、水路164公里、漁路121公里，相當3.3條中山高速公路，投入經費共約43.75億元，改善成果全國第1。

鹽水農地重畫區北路1-10農路原路面破舊龜裂、雜草亂生，路寬僅剩3.6公尺，投入116萬多元改善長度401公尺，路寬達4公尺，並畫設路側邊線、反光導標後提升夜間行車安全性。黃偉哲、農業部農田水利署副署長陳衍源視察成果，指出該區域周邊主要農作物以玉米為大宗，改善後可減少農產品運輸過程損耗，提升農產品品質。　

「還是不夠！」市議員王宣貿說，南市腹地遼闊，溪北許多早期農水路都亟待改善，也是農漁朋友最切身需求，盼後續中央挹注經費。

地政局指出，近年來原物料、工資高漲，市府極力向中央爭取提高早期農水路改善工程每公頃補助經費標準，近期中央也給予善意回應，自明年度由現行補助每公頃25.3萬元提高為43萬元。

議員 農地 黃偉哲

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