下屆台南市長 謝龍介表態參選？

國民黨立委謝龍介前天參加網路媒體節目，重提他本屆參選台南市長時所說若當選不追求連任，表示「假設選上台南市長，一樣只會做4年」，外界解讀表態參選下屆市長。對此，民進黨有意角逐市長的立委陳亭妃、立委林俊憲低調不多談。

2026年縣市長選舉還有兩年多，賴清德總統本命區的台南，形成陳亭妃、賴清德總統子弟兵林俊憲兩強交鋒，已有黨內初選硝煙味，謝龍介2年前挑戰連任的市長黃偉哲，得票率僅輸5%，當選不分區立委後又接掌國民黨南市黨部主委，被視為極可能再戰南市長。

謝龍介前天在媒體風傳媒Youtube頻道「下班瀚你聊」節目，指出台南這個城市自己看太久，當年時任市長的賴清德2014年要競選連任時，對市民發表的第1條政見竟說「過去4年他都在規畫，未來4年台南會大進步」，顯示台灣就是因為可以連任的制度，讓大家前4年都不想得罪人，尤其是城市的建設，而他們（指民進黨）都在想著怎麼連任，所以自己才會提出只做4年，如果當選就開始做事，不需要再讓一個城市浪費4年，「給我4年，會讓你懷念40年」。

對此，陳亭妃表示，賴主席已經在中常會三申五令要求黨員，不要在公開媒體討論2026，因此現階段自己會做好自己的事情，為國家團結一致，為未來共同打拚，這才是民進黨現在最重要責任。

立委林俊憲對此並未回應，其子弟兵、市議員蔡筱薇則呼籲，謝龍介的 「4年做完8年的建設」這句口號，很明顯暴露其對台南沒有長遠規畫。