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綠能犯罪座談 張麗善： 盼中央統一規範

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府日前發函中央，希望擬定綠能政策統一審查作業規範，昨再邀相關單位座談，縣長張麗善（左二）說，是要讓公務員避免任何不法。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府日前發函中央，希望擬定綠能政策統一審查作業規範，昨再邀相關單位座談，縣長張麗善（左二）說，是要讓公務員避免任何不法。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府日前發函經濟部，盼中央綠能政策能擬定統一審查作業規範，在中央改進前，擬暫緩核發同意函引起議論。縣府昨再邀能源署座談，縣長張麗善說，非與中央槓上，是要中央建立統一規範，讓公務員避免任何不法。

能源署副署長吳志偉說，相關細節涉及全國性法規，將建議納入工作小組會議持續討論。

雲林太陽光電的裝置容量為2.14GW、發電量27.28億度，排名全台前3名。張麗善昨重申，希望經濟部擬定統一審查作業規範，她說，過去公務員依法行政，有人會質疑怎麼申請那麼順利，若向業者提出問題要求修正，又會被說縣府處處刁難，不僅讓公務員無法依法行政、窒礙難行，也影響到他們身心靈，擬訂一致的審查規範，才能讓公務人員好辦事。

張麗善、吳志偉、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁昨針對綠能犯罪座談，縣府提出地方說明會應訂定完善規定及程序，建議詳訂縣市政府審查項目及作業原則，並應重新考量及評估再生能源設施距離等3點訴求。

能源署在座談會中指出，已和法務部成立打擊綠能犯罪聯繫平台，並掌握雲林縣大型太陽光電案場目前尚未完成併網計67件928.68兆瓦，地方電業籌設尚未同意14件308.6兆瓦，土地做綠能容許使用未核准7件103.4兆瓦，須請雲林協助加速審查。

公務員 張麗善 雲林

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