千人烤肉呷免驚！雲林最大場免費烤肉在土庫 鎮長笑喊：明年一定辦

每年中秋節烤肉盛行，但今年烤肉似乎變少，雲林縣土庫鎮公所昨晚卻辦一場雲林縣尚大場的烤肉晚會，千人齊聚「拼烤力」，比誰得快，比誰烤得油嫩美味，重點是一律全免費「呻免驚」，香腸、米腸、花枝丸、五花肉，一應俱全CP值超高，全場賞月歡樂一整晚。

這場「歡慶中秋暨農特產推廣」由土庫鎮公所主辦，邀請雲林縣養豬協會、土庫鎮青農聯誼協會、雲林縣肉品市場等單位合作協辦，報名費全免，主辦單位提供肉品、鮮蔬及烤具，報名秒殺吸引上千民眾參加，千人齊烤寫下雲林新紀錄

有人怕吃不夠，還自備許多精美食材，呼朋引伴一起同樂。公所額外提供羊肉米糕大請客，全場到處香噴噴，熱滾滾。民眾說，這麼多人一起過中秋，特別熱鬧，會場上巧遇久未見面的好友，能有機會月下長聊，共品美食，歡樂無比，明年如果再辦，他們一定來。

鎮長陳特凱說，感謝雲林縣養豬協會、土庫鎮青農聯誼協會、雲林縣肉品市場的協助，才讓大家盡情共享秋月美食，不收費主為鼓勵大家多參加，像一家人一起同樂歡度中秋。養豬協會理事長吳英吉也說，雲林不僅有好吃的烤豬肉，更有濃濃的人情味，看到大家烤得有勁、吃得快樂，是一場難得的中秋盛會，相當難得。

民眾爭相敲碗，期待明年續辦？陳特凱、吳英吉齊聲笑說「一定辦！」。